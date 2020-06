Microsoft ne vendra pas la technologie de reconnaissance faciale à la police

Suivant les traces d’autres géants de la technologie, Microsoft a annoncé qu’elle ne vendrait pas son logiciel de surveillance par reconnaissance faciale aux forces de l’ordre. Le président de Microsoft, Brad Smith, a fait cette annonce jeudi lors d’un entretien accordé au Washington Post.

« Nous ne vendrons pas la technologie de reconnaissance faciale aux services de police des États-Unis tant que nous n’aurons pas mis en place une loi nationale, fondée sur les droits de l’homme, qui régira cette technologie », a déclaré Smith. « L’essentiel pour nous est de protéger les droits de l’homme des personnes au fur et à mesure que cette technologie est déployée ».

Microsoft se joint à d’autres entreprises technologiques comme Amazon et IBM pour interdire ou mettre fin à la technologie de reconnaissance faciale cette semaine.

IBM a été le premier à annoncer que la société ne développerait plus ou ne proposerait plus de logiciel de reconnaissance ou d’analyse faciale à usage général. Amazon a suivi le mouvement mercredi, interdisant à la police d’utiliser son logiciel de reconnaissance faciale connu sous le nom de Rekognition pendant un an.

Ces entreprises qui limitent les logiciels de reconnaissance faciale et rompent les liens avec les forces de l’ordre sont le résultat direct des protestations mondiales contre la mort de George Floyd par un policier de Minneapolis. Les logiciels de reconnaissance faciale sont particulièrement vulnérables aux abus, car des études ont montré qu’ils ont du mal à être impartiaux lorsqu’ils prennent en compte l’âge, la race et le sexe.

Fight for the Future, le groupe de défense des droits numériques qui a initialement demandé l’interdiction de l’utilisation de la reconnaissance faciale par le gouvernement l’année dernière, a déclaré que les mesures prises par ces entreprises technologiques étaient « essentiellement un coup de relations publiques », mais a ajouté que les interdictions pourraient inciter le Congrès à agir.

Les géants agissent

« C’est aussi un signe que la reconnaissance faciale est de plus en plus toxique politiquement, ce qui est le résultat de l’incroyable organisation qui se passe sur le terrain en ce moment », a déclaré le directeur adjoint de Fight for the Future, Evan Greer, dans un communiqué. « Amazon et Microsoft savent que les logiciels de reconnaissance faciale sont dangereux. Ils savent que c’est l’outil parfait pour la tyrannie. Ils savent qu’il est raciste — et qu’aux mains de la police, il ne fera qu’exacerber la discrimination systémique dans notre système de justice pénale ».

Bien que le gouvernement américain n’ait pas encore mis en place des garanties solides, il semble que les entreprises technologiques s’autorégulent désormais à un degré sans précédent.