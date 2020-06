Apple travaille sur des raccourcis pour changer la luminosité du clavier sur l’iPad

Apple pourrait bientôt ajouter des raccourcis clavier pour l’iPad qui permettraient d’effectuer certaines des actions que les utilisateurs de Mac et de PC utilisent quotidiennement avec des touches de fonction ou des touches multimédias. Cette information est basée sur l’analyse du code de la bêta de iPadOS 13.5.5.

iPadOS d’Apple a fait un grand pas en avant pour faire de la gamme de tablettes iPad un bon remplacement de l’ordinateur portable. Toutefois, il reste encore quelques problèmes à régler, tant au niveau des logiciels que du matériel. Pour commencer, le clavier de l’iPad n’a pas de rangée de touches de fonction. Cela signifie que si vous voulez régler la luminosité de l’écran de votre iPad, vous dépendez du centre de contrôle. De plus, il n’y a pas non plus de moyen intégré pour régler la luminosité du rétroéclairage du Magic Keyboard.

Cependant, il semble qu’Apple s’efforce de contourner ce problème. Selon les références trouvées dans le code source de la version bêta de iPadOS 13.5.5, Apple développe des raccourcis pour remplacer certaines des touches de fonction. Plus précisément, 9to5Mac note avoir trouvé des preuves de l’existence de raccourcis permettant d’ajuster les niveaux de luminosité de l’écran et du Magic Keyboard de l’iPad.

Au cours des deux dernières années, Apple a déployé des efforts considérables pour faire de l’iPad un remplacement plus viable de l’ordinateur portable. Cependant, de nombreuses limites subsistent, comme le fait que les moniteurs externes se limitent à refléter la vue de l’écran de l’iPad plutôt que de l’étendre pour donner à l’utilisateur plus d’espace pour travailler.

Et, il est logique qu’Apple ajoute cette fonctionnalité à l’iPad. Après tout, il dispose déjà de l’interface utilisateur requise pour gérer des événements du clavier comme celui-ci. Si vous connectez un clavier tiers avec des touches de fonction à l’iPad, vous pouvez utiliser les touches de luminosité pour régler la luminosité de l’écran de l’iPad.

Pour iPadOS 14 ?

9to5Mac n’a pas pu utiliser les raccourcis clavier de cette version bêta, il est donc possible qu’elle ne soit pas disponible avant une version ultérieure d’iPadOS 13. En effet, on ne sait pas si cette fonctionnalité est un élément sur lequel Apple travaille pour une mise à niveau de iPadOS 13 ou non. Cela dit, l’absence d’alternatives efficaces aux touches de fonction a été une plainte courante dans les récents tests de l’iPad et du clavier de l’iPad sur le Web, je ne serais donc pas surpris qu’Apple donne la priorité sur ce point.

Il pourrait également s’agir d’une fonction pour iPadOS 14, qui devrait être annoncée lors de sa conférence virtuelle des développeurs, la WWDC 2020, qui aura lieu plus tard dans le mois. Cette conférence débutera le 22 juin.