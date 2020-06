La future Galaxy Tab S7 de Samsung pourrait avoir un look connu

Le Galaxy Note 20 ne sera peut-être pas lancé tout seul en août, même si la rumeur veut que la Galaxy Watch 3 et les Galaxy Buds Live soient déjà disponibles le mois prochain. En plus de deux smartphones pliables, Samsung devrait également lancer sa prochaine tablette haut de gamme, la Galaxy Tab S7. Bien que les détails soient encore maigres, ces rendus de la tablette en feront sûrement discuter certains, qui se demanderont si elle ressemble plus à un iPad Pro de 11 pouces ou à une Galaxy Tab S6, et ils pourraient tous deux avoir raison.

D’une part, les lignes d’antenne, les bords plats et les minces bords d’écran rappelleront les dernières tablettes « Pro » d’Apple, mais, d’autre part, c’était déjà le cas avec la Galaxy Tab S6. En outre, la Galaxy Tab S7 ressemble beaucoup à la Galaxy Tab S6 dans sa conception de base, mais, comme dit, le diable est dans les détails. Comme il s’agit d’un produit phare, nous savons que la Galaxy Tab S7 aura une structure métallique et en verre. Alors que certains s’attendaient à ce que Samsung utilise un panneau « Infinity-O » sur la tablette pour que les bords soient plus fins, la Galaxy Tab S7 a manifestement des bords plus épais.

D’une part, les dimensions données par Pigtou donnent l’image d’une tablette plus épaisse, en tout cas plus que celle de l’iPad Pro et de la Galaxy Tab S6. On ignore encore pourquoi, mais une batterie d’une capacité de 7 760 mAh pourrait en être la cause. La Galaxy Tab S6 est équipée d’une cellule d’une capacité de 7 040 mAh, ce qui signifierait une augmentation d’environ 10 % avec le modèle 2020.

La caméra située à l’avant a également été déplacée sur le dessus de la tablette, du moins lorsqu’elle est tenue en orientation paysage, ce qui en fait un meilleur emplacement pour les chats vidéo.

L’arrière de la tablette ne présente que quelques changements subtils, comme la rainure apparemment moins profonde pour glisser le S Pen. La bosse de la caméra abrite toujours deux capteurs et, pour la première fois, un flash, bien qu’il y ait toujours la possibilité d’y installer une troisième caméra. Après tout, Apple pourrait lancer un iPad Pro avec trois capteurs photo, et Samsung devra la devancer.

De grosses performances ?

Quant aux caractéristiques techniques de la Galaxy Tab S7, elles sont encore inconnues à ce jour, mais il ne serait pas surprenant qu’elle utilise le dernier Snapdragon 865 avec une connectivité 5G. Cependant, il y a aussi des rumeurs selon lesquelles il y aura deux options de taille cette année, reflétant la direction dans laquelle va Apple, avec une Galaxy Tab S7+ de 12 pouces également envisagée.

Les informations sur les prix et la disponibilité ne sont pas encore disponibles, mais nous ne devrions pas attendre trop longtemps avant que Samsung ne lève le voile sur la Galaxy Tab S7.