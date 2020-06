Microsoft annonce des changements pour Linux dans la dernière version de Windows 10

Microsoft a publié une nouvelle version preview, la build 19645, de Windows 10 pour les utilisateurs inscrits au programme Windows Insider, annonçant cette fois une série de changements qui concernent le noyau Linux.

À partir de la mise à jour May 2020 Update, ou de la version 2004, le Windows Subsystem for Linux de Windows 10 (qui a atteint la deuxième génération avec cette mise à jour) comporte un noyau Linux, et la preview de cette s’accompagne d’un important changement

À partir de cette version, le noyau Linux est servi par Windows Update, tout comme un composant Windows natif. « Nous avons changé le modèle de maintenance du noyau Linux dans les distributions du Windows Subsystem for Linux 2. Cette version inclut ce changement pour supprimer le noyau Linux de l’image Windows et le servir par Microsoft Update, de la même manière que les pilotes tiers (comme les pilotes pour les cartes graphiques ou les touchpads) sont installés et mis à jour sur votre machine aujourd’hui », explique Microsoft. En d’autres termes, Microsoft promet maintenant des mises à jour plus fluides qui fonctionnent à peu près de la même manière que toutes les autres mises à jour effectuées sur un appareil Windows 10.

La version d’aujourd’hui marque également le début de la nouvelle fonction Your Phone : des commandes audio qui permettent aux utilisateurs de bureau de contrôler la musique et les applications audio fonctionnant sur leurs appareils mobiles. Cela signifie que vous pourrez contrôler tous les médias lus à partir de votre smartphone Android lorsque vous êtes connecté à votre PC depuis l’application Your Phone.

Le journal des modifications complet, que vous pouvez trouver dans l’article de Microsoft, comprend deux problèmes connus, dont l’un entraîne l’installation d’une nouvelle version qui peut prendre beaucoup plus de temps que prévu. Microsoft précise qu’elle étudie déjà ce comportement et qu’une correction ferait probablement partie d’une nouvelle version du programme Windows Insider.

Aucune nouvelle fonctionnalité

Les utilisateurs qui veulent essayer ces améliorations peuvent s’inscrire au programme Windows Insider dans le canal « Rapide » pour se voir proposer la nouvelle build depuis Windows Update. La build 19 645 est une fois de plus issu de la branche mn_release , et nous ne verrons probablement rien de nouveau avant le retour de la branche rs_prerelease .