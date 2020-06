Xiaomi lance son Mi Band 5 avec un écran plus grand, le suivi du sommeil et la charge magnétique

Après avoir teasé son bracelet d’activité de nouvelle génération sur les réseaux sociaux la semaine dernière, Xiaomi a officiellement lancé le Mi Band 5 en Chine aujourd’hui. Il ressemble au Mi Band 4 en matière de design, mais Xiaomi a travaillé d’arrache-pied pour offrir aux utilisateurs un ensemble de fonctionnalités plus large pour son tracker d’activité toujours aussi abordable. Il comprend désormais un écran plus grand, va offrir de meilleures caractéristiques pour le suivi de la santé et un nouveau mécanisme de charge.

Avant le lancement, Xiaomi a révélé que son Mi Band 5 dispose d’un écran tactile couleur 20 % plus grand que son prédécesseur. Cela signifie que vous avez un écran AMOLED de 1,1 pouce dans le Mi Band 5 — plus grand que l’écran de 0,95 pouce que l’on trouve sur le Mi Band 4.

De plus, le bouton capacitif circulaire a été remplacé par un bouton en « U » inversé. C’est le même que celui du Mi Band 4 NFC Edition. Il ne semble pas y avoir d’autres changements de design par rapport au Mi Band 4, qui a introduit un design plat l’année dernière. Le Mi Band 5 est également résistant à l’eau jusqu’à 50 mètres.

Nous avons déjà accès à une tonne de watchfaces pour le Mi Band 4, mais Xiaomi ajoute un tas de nouveaux — il y a plus de 100 watchfaces accessibles depuis l’application Mi Fit.

Nouvelles fonctionnalités de suivi de santé

Comme on le dit depuis un certain temps, le Mi Band 5 utilise la fonction PAI (Personal Activity Intelligence) pour améliorer le suivi de la santé. Le bracelet d’activité est équipé d’un capteur de fréquence cardiaque. Mais, il y a maintenant aussi un capteur SpO2 pour surveiller le niveau d’oxygène dans le sang. Vous pourrez voir si vous êtes stressé ou non grâce à cette fonctionnalité.

Le Mi Band 5 apporte également de nouvelles fonctionnalités pour la santé des femmes, leur permettant de suivre leurs cycles menstruels grâce au bracelet. De plus, Xiaomi a augmenté le nombre total d’activités que vous pouvez suivre avec le Mi Band 5. Vous n’aviez accès qu’à 6 modes sport dans le Mi Band 4, mais il est désormais possible de suivre 11 types d’activités différentes.

L’un des points faibles de la gamme Mi Band est le manque de surveillance du sommeil 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le système de suivi de la condition physique n’enregistrait que vos nuits et ne tenait pas compte des éventuelles siestes. Cela change avec le Mi Band 5, qui introduit une surveillance du sommeil 24 heures sur 24.

La fonction de surveillance du sommeil a également été mise à jour pour donner aux utilisateurs une meilleure idée de leurs habitudes de sommeil. Vous trouverez désormais des informations sur votre cycle de sommeil REM et vos siestes sporadiques dans l’application Mi Fit.

Xiaomi a ajouté la possibilité de contrôler la lecture de la musique sur le Mi Band 4 l’année dernière. Mais si vous vouliez un bouton d’obturation à distance, vous deviez quand même utiliser quelques solutions de contournement. C’est désormais du passé, car le Mi Band 5 vous apporte un bouton d’obturateur à distance à votre poignet. Maintenant, vous pouvez faire des selfies en groupe ou en solo en appuyant sur un bouton du bracelet.

Charge magnétique

L’une des améliorations les plus importantes introduites avec le Mi Band 5 est la charge magnétique. Xiaomi a finalement écouté les commentaires des utilisateurs concernant les tracas liés au retrait de l’appareil du bracelet pour le recharger. Vous n’avez plus besoin de faire cela, comme le montre le GIF ci-dessous. Le nouveau chargeur magnétique se met automatiquement en place pour recharger le Mi Band 5. Il a une autonomie de 14 jours, mais peut aller jusqu’à 20 jours, affirme Xiaomi.

Enfin, le Mi Band 5 existe en deux variantes, l’une avec et l’autre sans support NFC. Les utilisateurs chinois choisiront la variante NFC pour pouvoir « tap and pay » dans un terminal de bus, un café, etc. Xiaomi proposera très probablement la variante non NFC sur la plupart de ses marchés mondiaux, dont la France.

Prix et disponibilité

Le prix du Mi Band 5 a été fixé à 189 yuans (environ 25 euros) pour la variante standard, tandis que le modèle NFC coûte 229 yuans (environ 30 euros) en Chine. Il sera mis en vente à partir du 18 juin. Xiaomi n’a pas communiqué d’informations sur le lancement de Mi Band 5 en France, mais on peut s’attendre à ce qu’il arrive dans les prochains mois.