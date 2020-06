Apple pourrait commencer à fabriquer l’iPhone 12 le mois prochain

Il y a eu beaucoup de rapports et de rumeurs autour du prochain lancement de l’iPhone 12. Apple s’apprête à lancer la production de son iPhone de nouvelle génération, dont le lancement est prévu, selon le calendrier habituel, à l’automne.

De nouvelles informations publiées par Digitimes indiquent qu’Apple achèvera les phases préparatoires avant la production de l’iPhone 12 ce mois-ci, de sorte que la fabrication proprement dite de l’appareil pourrait démarrer en juillet.

À ce jour, le nouvel iPhone 12 est toujours en phase de validation technique et de test, mais cette phase devrait s’achever à la fin du mois. Une fois que cela sera fait, Apple pourra procéder à la production de l’iPhone 12, de sorte que les premières unités pourraient voir le jour en juillet, selon la source citée. Cela dit, il n’y a toujours pas de rapport ferme sur la date de lancement réelle, ni aucun retard dans la disponibilité de la gamme d’iPhone 12.

S’il va sans dire qu’une certaine dose de scepticisme est recommandée, car rien n’est confirmé pour l’instant. Mais, le calendrier semble raisonnable d’autant plus que le mois de juillet laisse à Apple quelque deux mois pour préparer le lancement du nouvel iPhone.

Cependant, il faut souligner qu’il n’est pas encore clair si Apple veut sortir tous les nouveaux iPhone en même temps. L’annonce devrait avoir lieu en septembre, comme d’habitude, mais les ventes pourraient démarrer à des dates différentes pour les quatre nouveaux modèles de la série d’iPhone 12.

Un lancement échelonné

En effet, certains changements de conception d’antenne sur l’iPhone Pro pourraient retarder la production de quelques semaines, ce qui signifie qu’ils seront plus probablement lancés en octobre plutôt que fin septembre. Apple lancera quatre modèles d’iPhone différents cette année, et tous pourraient être compatibles avec la norme 5G. Il y a deux iPhone 12 avec des écrans de 5,4 et 6,1 pouces, ainsi que deux versions Pro qui seront dotées d’écrans de 6,1 pouces pour le modèle standard et de panneaux de 6,7 pouces pour la configuration Max.

Il va sans dire que ces rapports sont tous basés sur des informations obtenues de sources et doivent être pris avec des pincettes.