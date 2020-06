Le Galaxy Note 20 pourrait être rejoint par deux nouveaux smartphones pliables

Le Galaxy Note 20 pourrait être dévoilé en même temps que deux nouveaux téléphones pliables, si l’on en croit une nouvelle fuite. Selon Jon Prosser, une source qui a eu du succès avec beaucoup de fuites autour de futurs Apple ces derniers mois, le Galaxy Note 20 sera rejoint par le Galaxy Fold 2 et un Galaxy Z Flip 5 G.

Son tweet ne fait que mentionner ces trois noms, et il n’y a aucun signe clair du Galaxy Note 20+ sur cette liste. Il ne dit pas non plus qu’il n’y aura pas une telle variante « Plus » du Note 20 sur le marché, il se peut qu’il ait oublié de noter cet appareil. Le tweet mentionne une date de lancement au 5 août, ce qui correspond à une fuite précédente que nous avons vue d’autres sources. Prosser ajoute que les trois smartphones seront disponibles à l’achat le 20 août, mais il ne précise ni les marchés ni les informations sur les prix.

Cela reste néanmoins une bonne nouvelle pour ceux qui auraient pu craindre que la pandémie mondiale actuelle n’entraîne de désagréables retards dans la livraison de nouveaux flagships. Samsung doit être très confiante dans sa capacité de fabrication, ainsi que dans la stabilité de la chaîne d’approvisionnement, si elle prévoit de lancer rapidement non pas un, mais deux nouveaux appareils pliables en plus de non pas un, mais deux nouveaux smartphones de la gamme Note.

Cette précédente fuite indiquait que le géant sud-coréen lèverait le voile sur deux autres produits, à savoir la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Tab S7, sa nouvelle tablette haut de gamme. Mais, le tweet de Prosser concerne spécifiquement les smartphones, il ne mentionne donc pas ces derniers.

Les dernières rumeurs ont laissé entendre que le Galaxy Note 20 devrait être dotée d’un écran plat S-AMOLED de 6,4 pouces, tandis que la Galaxy Note 20+ aurait un écran courbé S-AMOLED de 6,9 pouces. Ils devraient être livrés avec des batteries respectives d’une capacité de 4 300 mAh et 4 500 mAh. Le Note 20+ devrait être équipé d’un capteur principal de 108 mégapixels dans sa configuration à trois caméras à l’arrière.

Phones for the Samsung virtual Unpacked event: Event August 5th—my source

(corroborating @UniverseIce) Note 20

Fold 2

ZFlip 5G Devices will launch on August 20th —Jon Prosser (@jon_prosser) June 9, 2020

La 5G pour tous ?

Bien évidemment, et comme toujours avec des fuites, il est important de prendre celles-ci avec des pincettes. Mais, il semble que la date du 5 août semble actée, puisque nous l’avons déjà entendu de deux sources fiables.

Une variante 5G du Galaxy Z Flip est une nouvelle idée qui n’a pas été mentionnée dans de nombreuses fuites jusqu’ici, mais il serait logique que la société réédite son deuxième smartphone pliable avec une compatibilité 5G. Il se peut que d’autres caractéristiques de l’appareil changent, mais nous ne savons pas encore très bien à quoi nous attendre. Les rumeurs concernant le Galaxy Fold 2 ont quant à elles été plus nombreuses ces derniers mois, et nous avons entendu dire que la société allait augmenter la taille de l’écran à l’avant de l’appareil.

Nous espérons en savoir plus avant le 5 août ! L’événement en ligne Unpacked devrait être diffusé en direct sur différentes plateformes telles que le site officiel de Samsung, YouTube, Twitter et Facebook.