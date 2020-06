Google a expédié 7,2 millions d’appareils Pixel en 2019

La gamme de smartphones Pixel de Google a tendance à avoir de bonnes caméras, un OS standard, et un attrait relativement limité, si l’on en croit les parts de marché. Alors que Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi et OPPO continuent de dominer le marché des smartphones en matière de volume de livraison, Google n’a pas encore réussi à se hisser dans le top 10.

Mais selon l’analyste d’IDC, Francisco Jeronimo, la marque Pixel de Google a connu sa meilleure année en 2019, avec 7,2 millions d’appareils livrés. En comparaison, IDC indique qu’Apple a expédié près de 74 millions de smartphones au cours des trois derniers mois de 2019 seulement, et Samsung plus de 69 millions au cours de la même période. Google ne joue donc pas encore dans le même cours que ces géants de l’industrie du mobile.

Bien qu’il puisse être déroutant de voir les ventes de la gamme Pixel qualifiées de « fortes », surtout après la publication du rapport de The Information le mois dernier, il est important de le replacer dans son contexte. Mais avec une augmentation de 52 % d’une année sur l’autre, il semble que les ventes de Pixel se redressent. Jeronimo ne suggère aucune raison pour cette hausse, mais étant donné les critiques mitigées pour les Pixel 4 et Pixel 4 XL, il est probable que les Pixel 3a et Pixel 3a XL, des smartphones de milieu de gamme, ont joué un rôle significatif.

. @Google continues to expand the #Pixel portfolio and sales are growing. In 2019 shipments grew 52% YoY to reach the highest volume ever, with strong performances in the USA, Western Europe and Japan. It now ships more units than @oneplus but it is still far from reaching Top10 pic.twitter.com/qY66isF9vN

—Francisco Jeronimo (@fjeronimo) June 9, 2020