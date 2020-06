Google tente de convaincre les utilisateurs de Microsoft Edge d’essayer Chrome

Le navigateur Chrome de Google occupe une place prépondérante sur les ordinateurs de bureau, mais la concurrence est toujours là. Le nouveau navigateur Edge de Microsoft devenant de plus en plus populaire, Google utilise désormais les alertes pour renvoyer les nouveaux utilisateurs de Edge vers Chrome.

Microsoft a récemment commencé à présenter le nouveau Microsoft Edge basé sur Chromium comme le choix recommandé chaque fois que quelqu’un recherche Chrome sur Windows 10. Et maintenant, le géant de la recherche utilise une approche analogue pour son propre navigateur.

En d’autres termes, Google tente maintenant de convaincre les utilisateurs de Microsoft Edge d’essayer Chrome en utilisant son propre arsenal. Plus précisément, TechDows a découvert que lorsqu’il se connecte à un compte Google à l’aide de Microsoft Edge sous Windows 10, Google envoie la notification de connexion habituelle sur Gmail pour avertir les utilisateurs de la nouvelle connexion. En général, l’e-mail contient que des informations telles que le lieu et l’appareil avec lequel vous vous êtes connecté, mais un message spécial s’affiche lorsque les utilisateurs se connectent via le nouveau navigateur Edge de Microsoft.

En effet, en plus de ce message d’avertissement, Google a également inclus une petite surprise : « Tirez le meilleur parti de Windows 10 avec le navigateur Chrome. Chrome est un navigateur rapide, simple et sûr, conçu pour le web moderne », peut-on lire dans ce message.

Google s’en prend donc spécifiquement aux utilisateurs de Microsoft Edge avec ce message, ce qui est tout à fait logique maintenant que l’application de Microsoft est basée sur le même moteur et devient enfin le navigateur que tant de gens ont demandé.

Chrome loin devant

La migration vers le moteur Chromium a permis à Microsoft de faire de son navigateur Edge un navigateur multiplateforme. Ainsi, en plus de Windows 10, la nouvelle version est également proposée aux utilisateurs de Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, et même de macOS. En outre, Microsoft travaille également sur une version Linux de Microsoft Edge, mais aucune date de sortie n’a été fournie à l’heure actuelle. Une version preview est cependant attendue dans le courant de l’année.

Il reste à voir si Google va convaincre les utilisateurs de Edge d’essayer Chrome. Mais malgré la popularité de Microsoft Edge, Google n’a pas vraiment à s’inquiéter. En fait, la part de marché de Chrome n’a fait que croître au cours des deux derniers mois. Chrome est sans conteste le navigateur numéro un sur le bureau, puisque sa part de marché est actuellement de près de 70 %, Edge étant loin derrière avec environ 7 %.