Microsoft travaille sur de nouvelles fonctionnalités pour Sticky Notes sur Windows 10

Sticky Notes est devenu une application de plus en plus populaire ces jours-ci sur Windows 10, et Microsoft le sait apparemment très bien. La société a donc non seulement ajouté la prise en charge de Sticky Notes sur d’autres plateformes — sur Android, par exemple, Sticky Notes est fourni avec le Microsoft Launcher, mais le géant du logiciel travaille également sur une série d’améliorations qui pourraient bientôt être accessibles à tous.

Le site italien Aggionarmenti Lumia a découvert une mise à jour de Sticky Notes qui est en cours de déploiement, et il semblerait que Microsoft travaille actuellement sur de nombreux aspects de cette application.

Plus précisément, il semble que le fabricant basé à Redmond rafraîchisse l’interface de Sticky Notes avec un look plus moderne qui permet aux utilisateurs d’étendre chaque note et de l’ouvrir séparément. Le mode étendu, comme son nom l’indique, vous offre la possibilité d’étendre individuellement chaque note de la liste de toutes vos notes Sticky Notes. De cette façon, vous aurez instantanément une meilleure vue de vos notes avec davantage de détails et de meilleurs contrôles. Vous pourrez toujours séparer les notes individuellement, comme le montre le GIF ci-dessous.

Mais ce que je trouve encore plus utile, c’est la prise en charge des tags, ce qui signifie essentiellement que les utilisateurs attendent depuis longtemps pour pouvoir mieux gérer leurs notes.

La prise en charge des tags est une amélioration très importante pour les utilisateurs de Sticky Notes, surtout lorsque l’application ne se contente pas de créer une poignée de notes. Imaginez qu’au lieu de faire défiler ou de rechercher une note spécifique, vous pouvez simplement rechercher une note spécifique dans une catégorie dédiée qui est basée sur un tag, il est donc beaucoup plus facile de garder une trace de tout ce que vous stockez dans Sticky Notes.

Des tags très attendus

Pour ma part, j’ai besoin de tags parce que j’enregistre tout le temps des notes sans rapport entre elles, donc en ajoutant simplement un tag à la fin de chaque note, je devrais pouvoir les regrouper beaucoup plus facilement. Les tags sont un moyen facile de créer des catégories et j’espère que Microsoft mettra également à jour la fonction de recherche en prenant en charge les tags.

Pour l’instant, on ne sait pas quand cette nouvelle fonctionnalité est censée être mise en service, car le développement est encore en cours à ce stade. Étant donné qu’il s’agit de fonctionnalités extrêmement utiles, on peut s’attendre à ce que Microsoft les intègre dans l’application rapidement.