Xiaomi brevete un smartphone pliable qui ressemble au Huawei Mate Xs

Xiaomi a fait breveter de nombreux modèles de smartphones pliables ces derniers temps. Le Huawei Mate Xs est l’un des smartphones pliables les plus en vue sur le marché, et Xiaomi a breveté un smartphone pliable qui ressemble beaucoup au Mate Xs.

Le brevet a été publié par l’Administration nationale chinoise de la propriété intellectuelle (CNIPA) plus tôt dans le mois, et aurait été repéré pour la première fois par le blog technologique néerlandais LetsGoDigital. Xiaomi a apparemment déposé le brevet fin 2019.

Comme on peut le voir sur les images, le smartphone se replie vers l’extérieur, avec son écran pliable à l’extérieur. La charnière pliable se trouve au centre, sous l’écran. Lorsqu’il est ouvert, il semble se transformer en tablette, tandis qu’à l’état plié, il ressemble à un smartphone standard. Cependant, il est beaucoup plus épais que les smartphones traditionnels. Il est également doté d’un mince panneau à l’arrière pour loger les caméras. Le panneau s’enroule également sur un côté pour incruster ce qui ressemble à des boutons volume et d’alimentation.

Il est intéressant de noter qu’il y a aussi un bouton ovale directement sous la caméra. Son utilité n’est pas évidente au premier abord, mais LetsGoDigital pense qu’il pourrait servir de déclencheur pour le mécanisme de verrouillage lorsqu’il est replié. Le smartphone est également équipé d’un microphone d’annulation du son en haut, à côté d’un micro standard en bas. Les autres caractéristiques matérielles comprennent un haut-parleur et un port USB-C sur la tranche inférieure.

Il est intéressant de noter que la partie inférieure de la partie bombée comporte une fente qui pourrait loger un stylet, mais nous n’en sommes pas encore sûrs. Dans l’ensemble, le design a déjà été vu dans le commerce et n’est pas aussi nouveau que d’autres brevets fous de Xiaomi.

Un simple brevet ?

On ne sait pas grand-chose d’autre sur cet appareil, mais on espère obtenir davantage d’informations à son sujet dans les prochains mois. Quoi qu’il en soit, il convient de noter que ce facteur de forme particulier a peut-être fait fureur l’année dernière lorsque Xiaomi travaillait sur cet appareil, mais nous avons depuis vu des smartphones à clapet comme le Moto RAZR 2019 et surtout, le Galaxy Z Flip, gagner en popularité.

Comme c’est toujours le cas avec les brevets, nous ne pouvons pas dire avec certitude si ce dispositif verra un jour le jour. Cependant, étant donné que le marché du smartphone pliable semble de plus en plus mature et les prix relativement élevés qui les accompagnent, il serait logique que Xiaomi essaie de pénétrer dans ce secteur. Il sera donc intéressant de voir si Xiaomi finira par mettre cet appareil sur le marché à un moment donné, ou s’il restera éternellement sous la forme d’un brevet sur un bout de papier.