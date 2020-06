L’iPhone 13 pourrait (enfin) abandonner l’encoche et utiliser un port USB-C

Apple dévoilera l’iPhone 12 cet automne, et la nouvelle gamme devrait présenter un design basé sur la génération actuelle, certaines personnes prétendant que les appareils pourraient présenter une encoche un peu plus petite qu’actuellement. Et s’il nous reste encore quelques mois avant qu’Apple ne dévoile l’iPhone 12, des rumeurs circulent déjà à propos de l’iPhone 13, qui sera disponible à l’automne 2021.

En effet, le site japonais Mac Otakara affirme que des changements plus importants seront apportés à l’iPhone en 2021, date à laquelle Apple devrait lever le voile sur l’iPhone 13. Les maquettes que le site a publiées et proviennent de « sources Alibaba » envisagent le futur iPhone 13 de 5,5 pouces n’aura pas d’encoche et avec des bords plus minces, une chose dont nous avons déjà entendu parler, mais qui ne se produira probablement pas en 2021.

Cependant, le rapport indique que les parties avant, qui sont maintenant situées dans l’encoche, pourraient en fait être placées sous l’écran grâce à la technologie « Under Panel Sensor » de Samsung qui permettra de loger la caméra TrueDepth et la caméra FaceTime sous l’écran.

Un autre changement bienvenu concerne le port de charge. Au lieu du port propriétaire Lightning, l’iPhone 2021 pourrait utiliser l’USB-C, une rumeur qui circule ces derniers temps, mais dont Apple n’est probablement pas fan.

Le choix de l’USB-C pourrait rendre le chargement plus pratique pour ceux qui passent d’Android à l’iPhone, et en même temps, pourrait aussi permettre au géant technologique basé à Cupertino de s’aligner sur les exigences de l’Union européenne, qui veut un port de charge universel sur tous les smartphones.

Simple rumeur ?

Cependant, les personnes qui connaissent bien le sujet ont dit à l’origine que ce qu’Apple prévoit de faire est effectivement de renoncer au port Lightning, mais au lieu de le remplacer par l’USB-C, ce que la société veut faire est de créer un iPhone complètement sans port. En d’autres termes, le chargement se ferait uniquement sans fil, tandis que les transferts de données seraient assurés par un Smart Connector.

Selon Mac Otakara, la maquette ne représente qu’un seul prototype en cours de développement. Les plans d’Apple pourraient donc changer à terme et il est peu probable que cette maquette représente la version finale de l’iPhone que nous verrons en 2021. Il va sans dire que tout est encore au stade de la planification, mais les maquettes de l’iPhone 13 valent toujours le coup d’œil.