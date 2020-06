En cliquant sur des extraits de contenu dans Google Recherche, vous accédez directement au résultat

Google propose des dizaines de services Internet différents, mais le plus important a toujours été la recherche. La recherche a subi de nombreux changements depuis 1998, et deux de ces changements ont été conçus pour rendre la recherche plus pratique et plus accessible aux utilisateurs : Accelerated Mobile Pages (AMP) et Featured Snippets. La première rend le chargement du contenu Web beaucoup plus rapide sur les appareils mobiles, tandis que la seconde vous montre les parties d’une page Web que Google pense avoir la réponse que vous recherchez.

Depuis décembre 2018, en cliquant sur un lien AMP à partir d’un extrait de page met en évidence la partie exacte de la page qui a été présentée. Aujourd’hui, cette fonctionnalité va également arriver sur les pages HTML classiques.

Google Featured Snippets, le petit bout de texte tiré d’un site Web, figure souvent en tête des résultats de recherche pour vous donner une réponse immédiate. Mais lorsque vous cliquez sur l’extrait, il est parfois difficile de trouver ce texte sur le site Web. Désormais, Google vous aide en mettant le texte en surbrillance et en vous faisant défiler jusqu’à la bonne section.

Les Google Featured Snippets sont parfaits pour toutes vos réponses rapides. Mais parfois, ils ne donnent que la moitié des informations dont vous avez besoin. Après tout, ce sont des bribes d’information. Le problème, c’est que chaque site Web est différent et que parfois la réponse que vous cherchez peut se trouver dans une explication approfondie sur un sujet.

Vous cliquez donc sur l’extrait, puis vous ne trouvez pas la partie du texte que vous vouliez lire. Soit vous devez faire défiler toutes les informations (ce qui peut vous apprendre quelque chose !), soit vous utilisez l’outil de recherche.

Mais, comme le fait Google sur les pages mobiles AMP depuis plus d’un an, le moteur de recherche de bureau de Google vous aidera désormais à accéder plus rapidement aux informations dont vous avez besoin. En cliquant sur un extrait de page de Google, vous serez directement redirigé vers la réponse, et le texte figurant dans l’extrait sera mis en évidence. Vous n’avez pas besoin de faire défiler, de chercher, ni même d’activer une option. Tout est automatique. C’est en partie grâce aux nouvelles fonctionnalités de Chrome, à savoir « Deep Linking » et « Scroll to text ».

There is no markup needed by webmasters. This happens automatically, using Scroll To Text for HTML pages https://t.co/cE9O2cBgKu. See also more background here: https://t.co/vKFmR3HLK3 —Google SearchLiaison (@searchliaison) June 3, 2020

Aucun boulot pour les webmasters

Selon le compte Twitter officiel de Google SearchLiason, les webmasters n’ont pas besoin de faire quoi que ce soit. C’est Google qui fait le plus gros du travail. Donc tout le monde y gagne.

C’est une fonctionnalité utile pour trouver rapidement des informations pertinentes, en particulier pour ceux qui recherchent un contexte autour de l’information présentée dans l’extrait original. Cependant, elle pourrait avoir un impact sur le référencement et la publicité, car les utilisateurs seront plus enclins à sauter les annonces et les appels à l’action en passant directement au contenu pertinent. Ainsi, les sites Web pourraient devoir modifier l’emplacement de leurs publicités pour s’assurer qu’elles sont toujours vues par les visiteurs.