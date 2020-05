Le realme X3 SuperZoom est le vaisseau amiral en Europe pour 499 €

Après de multiples fuites et teasers, realme a officiellement dévoilé son nouveau smartphone phare, le Realme X3 SuperZoom, lors d’un événement en ligne aujourd’hui. Le realme X3 SuperZoom est le successeur du populaire Realme X2 Pro de l’année dernière. Bien qu’il soit toujours alimenté par le processeur Snapdragon 855+ de l’année dernière, les caméras et le design ont fait l’objet d’une mise à jour majeure.

En commençant par le design, le géant chinois a adoré les brillants panneaux arrière et le realme X3 SuperZoom ne fait pas exception à la règle. Vous pouvez voir des traînées de lumière sur le panneau arrière, qui ne comporte qu’une configuration à 4 caméras. Vous trouverez également un capteur d’empreintes digitales sur le côté du smartphone, qui sert également de bouton d’alimentation. Il y a également un écran poinçonné avec une double caméra à l’avant.

Le realme X3 SuperZoom est équipé d’un écran LCD de 6,6 pouces d’une résolution full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela peut sembler être un déclassement du panneau AMOLED de 90 Hz du realme X2 Pro, mais c’est une mesure de réduction des coûts pour rendre l’appareil attrayant pour le grand public. Le panneau a un format d’image 20:9, et une protection Gorilla Glass 5.

Vous avez peut-être aussi remarqué que l’encoche en forme de goutte d’eau de son prédécesseur a maintenant été remplacée par une découpe. Elle loge un capteur primaire de 32 mégapixels et un capteur ultra large de 8 mégapixels, ce qui vous permet de capturer très facilement des selfies de groupe.

Ce smartphone, comme vous l’avez peut-être déjà lu, est alimenté par le processeur Snapdragon 855+, une puce lancée l’année dernière. Le realme X3 SuperZoom obtient 517 743 points au test de référence AnTuTu. Vous bénéficiez également de 12 Go de RAM LPDRR4x et de 256 Go de stockage UFS 3.0 à bord. Il n’y a qu’une seule variante disponible en Europe. Le realme X3 SuperZoom est équipé d’une batterie d’une capacité de 4 200 mAh avec un support de la technologie Dart Charge de 30 W, ce qui est rapide mais pas le plus rapide du marché. Vous pouvez néanmoins recharger complètement la batterie en moins d’une heure.

L’appareil devrait être une joie pour les gamers, car realme a également intégré un système de refroidissement VC dans ce vaisseau amiral pour contrôler les températures. Le realme X3 SuperZoom fonctionne avec la surcouche Realme UI basée sur Android 10.

Dans le domaine de la photo, le realme X3 SuperZoom a fait des progrès considérables par rapport au realme X2 Pro. Il s’agit toujours d’une configuration à 4 caméras pilotée par un capteur primaire de 64 mégapixels. Mais vous disposez maintenant d’un capteur photo ultra-large de 8 mégapixels avec un angle de vision de 115 degrés, d’un capteur photo périscope de 8 mégapixels avec OIS, d’un zoom optique 5x et d’un zoom numérique hybride 60x, et enfin d’un objectif macro de 2 mégapixels qui vous permet de vous rapprocher des sujets jusqu’à 4 cm.

realme a non seulement ajouté un capteur photo de type périscope à ce vaisseau amiral, mais aussi un nouveau mode « Starry » qui vous permet de cliquer sur des photos sympas, comme celle présentée ci-dessous. L’entreprise explique également le fonctionnement de cette fonction dans la vidéo ci-dessous. Vous obtenez également une variété de fonctions vidéo comme la vidéo ultra-large, le mode portrait, et bien plus encore.

They won’t believe the pictures you will take with our #realmeX3SuperZoom! Shooting the stars will be easier than ever.

Don’t miss our launch event tomorrow at 10:30 AM CEST pic.twitter.com/j7pn09TH2I

– realme Europe (@realmeeurope) May 25, 2020