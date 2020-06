La refonte du design du Xbox Store se familiarise avec le projet Mercury

L’époque où le design de Microsoft était considéré comme désuet est révolue depuis longtemps. Ces dernières années, la société a enfin pris conscience de la beauté du design et son récent Fluent Design a été le point culminant de cette évolution. Cependant, Microsoft ne se limite pas à Windows et à Office, mais pousse cette conception pour presque tous ses produits, y compris l’application Xbox Store qui arrive sur les consoles cette année.

Microsoft prévoit de réorganiser le Xbox Store sur ses consoles pour l’adapter à l’esthétique de la version bêta de l’application Xbox sur PC. L’interface utilisateur du nouveau Xbox Store, dont le nom de code est Mercury, a été présentée sur Twitter depuis le compte Community. Aujourd’hui, Windows Central a réussi à réaliser une vidéo pratique sur la refonte à venir.

Comme vous pouvez le voir sur les images ci-dessus, le Xbox Store suit le « Fluent Design » de Microsoft. Vous pouvez voir de modernes et agréables coins arrondis, et des animations soignées dans toute l’application dans la vidéo de prise en main.

Si la future application partage de nombreux indices de conception visuelle d’autres nouvelles expériences Fluent Design, elle va encore plus loin grâce à une utilisation judicieuse des animations. Presque chaque partie de l’interface comporte une animation qui, pour les utilisateurs de bureau, pourrait sembler être du gâchis. Cependant, les joueurs sur les consoles Xbox sont habitués à de tels effets jour après jour.

La version du nouveau Xbox Store qui a fait l’objet d’une fuite fonctionne actuellement sur un PC sous Windows 10 en mode développement. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce que cette interface utilisateur remaniée fasse son apparition sur la Xbox One S, la Xbox One X et la Xbox Series X.

А вот и скриншоты приложения «Mercury» для Xbox One, запущенного на Windows 10. Microsoft готовит глобальный редизайн магазина Xbox Store 😏 pic.twitter.com/P1VA8igwia —Community (@wincommunity) June 3, 2020

Encore en test

Bien que nous ne sachions pas exactement quand le géant basé à Redmond prévoit de présenter ce nouveau design à tous les utilisateurs, on pourrait naturellement s’attendre à ce qu’il soit révélé en même temps que la nouvelle génération de Xbox Series X de la société plus tard dans l’année. Avant que cela n’arrive, on espère que Microsoft la poussera aux membres Xbox Insider. En fait, la nouvelle application a été repérée pour la première fois sur le programme Xbox Insider, qui a donné le nom de code « Mercury ».

Maintenant que Microsoft s’attache enfin à réorganiser l’expérience de ses boutiques, les utilisateurs de Windows 10 seront plus qu’heureux de bénéficier d’une refonte analogue de la conception du Microsoft Store, dont le design actuel semble souvent incohérent en matière d’expérience utilisateur.

Que pensez-vous du nouveau Xbox Store ?