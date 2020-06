Selon les rumeurs, le Galaxy Note 20+ sera limité à un zoom maximum 50X

Avec les performances décevantes de la gamme de smartphones Galaxy S20 sur le marché et l’incertitude qui plane sur les onéreux téléphones cette année, il est tout à fait naturel que l’intérêt pour le prochain grand fleuron de Samsung soit très grand. D’après les récentes fuites, il semble que Samsung pourrait en fait réduire les excès qu’elle a faits sur le Galaxy S20 Ultra mais, comme pour tout retrait de ce type, certaines fonctionnalités pourraient être abandonnées en cours de route.

Le Galaxy S20 Ultra est le smartphone le plus cher de Samsung, qui est arrivé à un moment où l’économie mondiale entière a été plongée dans le chaos. Ce prix est dû en partie à une pléthore de fonctionnalités, dont certaines ont été jugées excessives. C’est ce qu’ont notamment montré les caméras où le Galaxy S20 Ultra était encore surclassé par des smartphones moins chers malgré toutes ses fonctionnalités.

Des rumeurs ont circulé sur le fait que Samsung réduirait certaines de ces fonctionnalités, en particulier avec son Space Zoom 100X, très médiatisé et un peu surestimé. Selon les dernières nouvelles de Ice Universe, le Galaxy Note 20+ sera limité à un zoom maximum 50X (peut-être « Sky »).

Cependant, un autre changement pourrait ne pas être complètement considéré comme un plus. La même source indique que le capteur 3D de temps de vol sera remplacé par un capteur laser autofocus. Cela aidera certainement à la mise au point automatique, un domaine dans lequel les smartphones de Samsung ont eu quelques difficultés, mais cela pourrait aussi signifier que le Galaxy Note 20+ pourrait avoir des performances inférieures en simulation bokeh, c’est-à-dire en mode portrait.

La bonne nouvelle, c’est qu’à part cela, le Galaxy Note 20+ aura apparemment toujours le même capteur ISOCELL HM1 de 108 mégapixels que Samsung a lancé cette année, accompagné d’un capteur ISOCELL Slim 3M5 de 13 mégapixels avec un objectif périscopique et d’un capteur ISOCELL Fast 2L3 de 12 mégapixels avec un objectif ultra-large.

Du lourd sous le capot ?

Le Galaxy Note 20+ est également équipé d’une batterie d’une capacité de 4 370 mAh. En avril dernier, le smartphone a été repéré sur une liste de Geekbench où son numéro de modèle SM-N986U a été noté. De plus, il a été supposé que le smartphone possède un processeur octa-core — le Snapdragon 865 aux États-Unis et par le Exynos 992 non annoncé en Europe et sur d’autres marchés internationaux, couplé à 128 Go de stockage interne extensibles et à 12 Go de RAM en standard et à Android 10 — One UI 2.1 en tant que surcouche.

Il y a également une observation du Galaxy Note 20 Ultra dans un document de certification Bluetooth, suggérant qu’il pourrait y avoir à nouveau trois smartphones parmi lesquels choisir dans quelques mois.