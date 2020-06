Apple va investir dans une usine d’écrans Mini LED à Taïwan

Apple pourrait être sur le point de faire un grand pas vers son futur Micro LED, car un rapport suggère que le géant à la pomme croquée va investir dans une nouvelle ligne de production Mini LED en Chine.

Apple devrait passer aux panneaux Mini LED pour sa gamme de produits 2021, qui comprendra la prochaine génération d’iPad, d’iPhone et peut-être même de MacBook. Il s’agira d’une étape intermédiaire jusqu’à ce qu’Apple trouve le moyen de fabriquer à l’échelle des écrans Micro LED, ce qui permettra de faire passer ces atouts au niveau supérieur.

Les écrans Mini LED présentent quelques avantages distincts par rapport aux écrans LCD et aux LED. Tout d’abord, ils sont nettement plus fins, ce qui permet aux fabricants de libérer de l’espace à l’intérieur du smartphone pour d’autres composants. De plus, ils sont censés consommer environ un dixième de l’énergie consommée par les panneaux LCD.

Il peut également atteindre une luminosité plus élevée, une gamme dynamique et une gamme de couleurs plus large par rapport aux écrans OLED, grâce à une matrice plus dense. Tout cela est possible avec une probabilité de burn-in de l’écran plus faible.

Un rapport de MyDrivers suggère qu’Apple cherche à mettre en place une usine d’écrans Micro LED à Taiwan, et investira près de 330 millions de dollars pour l’usine. Les partenaires devraient être le fabricant de LED Epistar et le fabricant de panneaux LCD AU Optronics.

Le Micro LED reste la priorité

Le passage à la technologie Mini LED permettra à Apple d’offrir de meilleurs écrans, avec un taux de rafraîchissement plus élevé, et un degré de flexibilité plus important — tous ces éléments devraient déjà être sur les cartes des iPhone 2020. Alors que les prochaines générations mettront en œuvre le Mini LED, le Micro LED reste l’une des principales priorités d’Apple pour l’avenir, selon le rapport.

Le premier produit Apple à être équipé d’un écran Mini LED sera probablement l’iPad Pro 2021. Après avoir atteint un niveau acceptable, ils pourraient faire leur apparition sur les iPhone et MacBook.