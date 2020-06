Sega lancera une petite console de jeu Game Gear Micro en octobre

Il ne semble pas y avoir de fin pour les nostalgiques de consoles de jeux connues sous le nom de consoles rétro, du moins jusqu’à épuisement des anciennes consoles à faire renaître de leurs cendres. Presque toutes ces consoles nouvelles et anciennes réduisent leurs gigantesques tailles initiales, à un modèle plus portable. Mais que faire si l’original était déjà petit au départ ? Ce que vous obtenez est un très petit ordinateur de poche qui va vous fatiguer les mains et les yeux au nom de revivre une expérience du passé.

La Sega Game Gear Micro est mignonne, et c’est à peu près la meilleure chose à ce sujet. C’est la plus petite console de jeu rétro que vous rencontrerez ces jours-ci. Mais oui, la console est réellement utilisable, dans le sens où elle exécute des jeux. Si la console portable de 80 mm x 43 mm x 20 mm avec un écran de 1,15 pouce est réellement utilisable pour les jeux, on devra attendre quelques mois pour le savoir.

Étant donné sa taille, vous ne devriez pas être surpris qu’elle ne vante pas autant de jeux que, disons, une NES Mini. Il existe au total 16 titres Sega Game Gear à l’ancienne, mais une Game Gear Micro ne peut en contenir que 4. La solution de Sega ? Fabriquez 4 Game Gear Micro que vous devrez acheter si vous voulez la collection entière.

Ne vous inquiétez pas, aucun des jeux ne se chevauche, ce qui est probablement un bon point. Vous devrez collecter les modèles noir, bleu, jaune et rouge pour faire le plein de Sonic, Megami Tensei, Shining Force Gaiden, et plus encore.

Voici ce que vous obtenez sur chacun :

Le modèle noir est livré avec :

Sonic the Hedgehog

Puyo Puyo 2

Out Run

Royal Stone

La variante bleue comprend :

Sonic Chaos

Gunstar Heroes

Sylvan Tale

Baku Baku Animal

Le Game Gear Micro jaune a :

Shining Force Gaiden: Ensei—Jashin no Kuni he

Shining Force: The Sword of Hajya

Shining Force Gaiden: Final Conflict

Nazopuyo Aruru no Ru

Et la version rouge est préchargée avec :

Revelations: The Demon Slayer

Megami Tensei Gaiden : Last Bible Special

The GG Shinobi

Columns

Il y a un seul haut-parleur mono et une prise casque. Elle se charge en USB, mais peut également fonctionner avec deux piles AAA. Quant à jouer sur un petit écran, chaque Game Gear Micro est livrée avec une attache pour correspondre à chaque couleur.

La Game Gear Micro est la façon dont Sega célèbre son 60e anniversaire cette année. Mais puisque la Game Gear fête également son 30e anniversaire en octobre, c’est aussi à ce moment-là que vous pourrez en acheter un. Les petites consoles seront lancées le 6 octobre pour 4 980 JPY, environ 41 euros. La disponibilité à l’internationale est encore inconnue.