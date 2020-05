Le Galaxy Fold 2 de Samsung est maintenant en production

Le déploiement du Galaxy Fold original n’a peut-être pas été aussi facile que Samsung l’aurait voulu, mais il était fascinant à observer depuis les coulisses. Pour une raison quelconque, les fabricants de smartphones sont tout à fait convaincus que les appareils pliables dotés d’écrans flexibles sont l’avenir de l’industrie, mais Samsung a été l’une des premières grandes marques à lancer réellement un produit que les consommateurs pouvaient acheter. Bien entendu, ce lancement a été précédé d’une série de ralentissements, notamment lorsque les journalistes ont commencé à signaler que leurs appareils se brisaient.

Maintenant, le nouveau Galaxy Fold 2 de Samsung semble être prévu pour être annoncé en août, car un rapport en provenance de Corée indique que le smartphone vient d’entrer en production de masse. Le média coréen a fait état d’informations d’initiés concernant le scénario de fabrication actuel de Samsung.

Il indique que Samsung a déjà passé des commandes en gros pour les composants nécessaires à la fabrication en masse auprès de grands fournisseurs. Considérant que les smartphones pliables utilisent des pièces plus complexes, le rapport estime que le délai entre la commande et la livraison des composants sera également légèrement plus long que d’habitude.

L’un des plus grands changements attendus par rapport au Fold original est le passage à l’UTG (Ultra Thin Glass) au lieu du plastique pour l’écran. Cela ajoutera plus de robustesse au mécanisme utilisé pour le pliage, qui passera par une multitude de plis et se dépliera au cours de sa durée de vie. Une mise en œuvre analogue de technologie UTG a été observée sur le Galaxy Z Flip.

Quant au prix, le PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, prédit que le Galaxy Fold 2 coûtera entre 1 880 et 1 895 dollars au lancement, ce qui le rendrait environ 100 dollars moins chers que le Galaxy Fold à 1 980 dollars. Il sera toujours beaucoup plus cher que la plupart des smartphones phares, mais toute baisse de prix favorisera sans aucun doute les ventes.

Un lancement avec le Galaxy Note 20

Le Fold 2 devrait partager la scène avec la série Galaxy Note 20 en août. Un deuxième smartphone pliable, qui sera considérablement moins cher, serait également en cours d’élaboration. Il utilisera une technologie analogue à celle du Fold original et du Z Flip. Si les choses se passent comme prévu, Samsung inondera le segment ultra-premium avec de multiples smartphones pliables capables de se plier, ce qui lui permettra d’augmenter son avance sur la concurrence. Ce seront les premiers porte-drapeaux de Galaxy à être officialisés par un événement virtuel, car Samsung ne pourra pas organiser physiquement son événement « Unpacked » en raison de la pandémie actuelle.

Quant au Galaxy Fold 2, il devrait également offrir un taux de rafraîchissement plus élevé de 120 Hz, un téléobjectif périscopique et un support pour le stylet S Pen. L’écran extérieur devrait également être plus grand et plus fonctionnel cette fois-ci, tandis que Samsung devrait également apporter des améliorations structurelles à la conception.