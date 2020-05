Google Sodar vous permet de visualiser les directives de distanciation sociale en réalité augmentée

La distanciation sociale est l’une des défenses éprouvées que vous devez respecter pour rester en sécurité dans cette pandémie du COVID-19. Les gouvernements et les organismes de santé du monde entier ont recommandé de tenir les gens éloignés à certaines distances. Ces distances peuvent varier, mais la norme est généralement de deux mètres ou six pieds. À moins que vous ne portiez votre propre bâton de mesure, vous pouvez facilement visualiser ce que cette longueur signifie réellement.

Google veut vous aider à respecter la distance de 2 mètres recommandée. Son nouvel outil expérimental de réalité augmentée, Sodar, vous permet de visualiser la distance exacte à laquelle vous devez vous tenir par rapport à une autre personne.

Google Sodar est une application Web qui tire parti de la réalité augmentée pour superposer une limite de 2 mètres devant vous. Pour éviter la propagation du coronavirus, vous devez vous assurer que la personne à qui vous parlez se trouve en dehors de cette courbe. L’anneau de distanciation sociale reste également en place lorsque vous vous déplacez autour de votre smartphone, ce qui signifie que vous n’aurez pas à le recalibrer à chaque fois que vous changez de direction lorsque, par exemple, vous promenez.

Comme d’autres applications de réalité augmentée, lorsque vous lancez Sodar, il commence par faire l’inventaire de votre environnement et le scanne pour rechercher principalement une surface plane sur laquelle il peut projeter la limite. Le processus ne prend pas plus de quelques secondes et vous n’avez même pas besoin d’installer une application.

Sodar fonctionne avec le navigateur Chrome et s’appuie sur une technologie appelée WebXR, que Google a mise en place pour les smartphones Android à la fin de l’année dernière. Par conséquent, Sodar ne peut pas encore fonctionner sur les smartphones iOS ou Android avec une version obsolète de Chrome.

Sodar — use WebXR to help visualise social distancing guidelines in your environment. Using Sodar on supported mobile devices, create an augmented reality two meter radius ring around you.

Simple d’utilisation

Pour utiliser Sodar, il vous suffit de vous rendre sur son site Web. Appuyez sur le bouton « Lancer », accordez les autorisations nécessaires, comme l’accès aux caméras, et vous serez bientôt opérationnel. Pour ajouter l’application à votre écran d’accueil si vous prévoyez de la lancer à chaque fois que vous sortez, vous pouvez toucher le menu à trois points en haut à droite sur Google Chrome et sélectionner l’option « Ajouter à l’écran d’accueil ».

Sodar est le produit de l’une des divisions expérimentales de Google qui lance activement des applications qui ne sont pas encore prêtes pour une diffusion publique plus large. Au début de l’année, elle a lancé près d’une demi-douzaine d’expériences sur le bien-être numérique pour vous aider à réduire votre dépendance aux smartphones. Vous pouvez consulter toutes ces expériences et bien d’autres encore sur le site Experiments With Google.