Les spécifications de la caméra de l’iPhone 13 ont fui

La série iPhone 12 sera dévoilée en septembre ou en octobre, selon la manière dont la nouvelle menace coronavirus aura été maîtrisée d’ici là. Il y a quelques jours, un informateur a déclaré qu’Apple pourrait déplacer l’événement dédié au lancement de l’iPhone en septembre pour augmenter ses chances d’organiser un lancement en personne. Un public est censé être nécessaire pour ce qui pourrait être une annonce passionnante de « One more thing », à savoir la révélation des premières lunettes de réalité augmentée d’Apple.

Ce qui est également intéressant, c’est que l’iPhone 12 et les Apple Glass ne sont pas les seuls produits Apple non annoncés et détaillés dans les nouvelles fuites. Un certain nombre de rapports ont abordé la génération d’iPhone de l’année prochaine, et la dernière fuite décrit le module de caméra haut de gamme qui pourrait équiper certains des modèles d’iPhone 13 l’année prochaine.

En effet, alors que l’iPhone 12 n’a pas encore été lancé, nous avons déjà vu une fuite détaillant les caractéristiques possibles de l’appareil photo de l’iPhone 13, et si elle est exacte, beaucoup de choses pourraient changer. D’après la fuite de Twitter @choco_bit, l’iPhone 13 pourrait avoir un capteur principal de 64 mégapixels, un téléobjectif de 40 mégapixels avec un zoom optique 3x à 5x et un zoom numérique 15x à 20x, un objectif anamorphique de 64 mégapixels (pour prendre la capture vidéo au ratio 2.1 : 1), un capteur ultra-large de 40 mégapixels et un LiDAR 4.0.

Donc, en incluant le scanner LiDAR, cela fait cinq objectifs, contre quatre sur l’iPhone 12 Pro et deux sur l’iPhone 12 standard. Les spécifications des objectifs pourraient également être très différentes ici. Il est possible qu’un des capteurs de l’iPhone 12 soit de 64 mégapixels, mais la plupart d’entre eux en auront probablement beaucoup moins.

L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max devraient au moins de vanter d’un scanner LiDAR (pour juger de la profondeur), donc cette mention n’est pas si surprenante — le « 4.0 » dans le nom signifie probablement que c’est la quatrième génération d’Apple qui a adopté le scanner, après l’iPad Pro (2020), l’iPhone 12 Pro, et peut-être les Apple Glass.

The *alleged* plans For D6x (13 series) cameras •Wide 1x optical zoom (6x digital zoom) 64mp

•Telephoto 3 x-5x optical zoom (15-20x digital zoom) 40mp

•64mp anamorphic lens (2.1:1)

•0.25x min ultra wide (optical reverse zoom) 40mp

•Li-Dar 4.0 Huuuuugggeeeee amount of 🧂 —Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

Il a également mis en ligne un schéma approximatif du système de caméra détaillé ci-dessus :

The supposed layout, but this early on could mean nothing for 13 series final design so take with 🧂 pic.twitter.com/9JKsVPELGQ —Fudge (@choco_bit) May 27, 2020

Une simple rumeur

Cependant, il est important de prendre tout cela avec d’énormes pincettes notamment parce que la source elle-même nous le dit. Il s’agit d’une rumeur très avant-gardiste, donc même si elle est vraie, la situation pourrait bien changer avant le lancement.

C’est aussi une quantité surprenante de détails obtenus aussi tôt — en fait, on peut dire que cela donne plus de clarté sur les caméras de l’iPhone 13 que nous n’en avons actuellement sur l’iPhone 12, ce qui semble un peu étrange.

De plus, la source n’a pas encore été prouvée : ils ont divulgué beaucoup de détails sur l’iPhone 12, mais rien n’a encore été confirmé. D’autre part, certaines de leurs affirmations ont été citées par des auteurs de fuites qui ont de bons antécédents, il est donc peu probable qu’ils inventent des choses.

Ces dernières affirmations ne seront probablement pas prouvées avant la fin de l’année 2021, car c’est à cette date que l’on s’attend à voir l’iPhone 13.