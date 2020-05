Microsoft lance la première build de la version 2009 de Windows 10 aux Insiders

La version 2004 de Windows 10 est maintenant officiellement disponible, ce qui permet à Microsoft de poursuivre le travail sur la prochaine mise à jour de fonctionnalités dans le cadre du programme Windows Insider.

Aujourd’hui, la société a livré la build 19635 de Windows 10 aux utilisateurs Insiders inscrits au canal « Rapide », et sans surprise, cette toute première version est accompagnée d’un journal des modifications assez restreintes. En d’autres termes, vous n’obtenez pas de nouvelles fonctionnalités ou quoi que ce soit de ce genre, car l’accent est mis sur la correction de bogues et d’autres petites améliorations ici et là.

Il convient de souligner deux améliorations différentes, dont la première concerne les données des téléphones portables, dont Microsoft confirme qu’elles ne fonctionnaient pas sur certains appareils. Donc, à partir de cette mise à jour, tout devrait correctement fonctionner, même si on peut s’attendre à ce que le nombre d’appareils qui ont été touchés par ce problème soit plutôt faible. Et puis, Microsoft affirme avoir également corrigé un problème qui faisait que l’écran continuait à clignoter sur certains appareils. Donc à partir de cette nouvelle version, tout devrait correctement fonctionner.

Il y a quatre problèmes connus dans cette nouvelle version, tous hérités de la précédente version livrée par Microsoft dans le programme Windows Insider.

Le géant du logiciel basé à Redmond prévoit actuellement de mettre en place les versions 21H1 sur le canal « Rapide » en juin. Nous devrions donc commencer à voir de nouvelles fonctionnalités à ce moment-là.

Peu de nouvelles fonctionnalités attendues

La prochaine mise à jour de fonctionnalités de Windows 10 est prévue pour l’automne de cette année. Cette nouvelle version, qui sera probablement la version 2009 (20H2), sera principalement axée sur les corrections et l’amélioration des performances, de sorte que le nombre de nouvelles fonctionnalités devrait être assez faible. Cela est logique pour l’avenir, d’autant plus que la société a utilisé une approche analogue l’année dernière lorsqu’elle a lancé la mise à jour November 2019 Update, avec principalement des améliorations sous le capot.

La prochaine grosse mise à jour de Windows 10 est donc prévue pour le printemps de l’année prochaine, et la rumeur veut que les premières versions commencent à être poussées aux Insiders le mois prochain.