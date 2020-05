La Blizzcon 2020 est annulée en raison de la pandémie du COVID-19

L’un des événements les plus populaires pour les fans de World of Warcraft, Starcraft et Diablo, la Blizzcon, vient d’être annulé en raison de la pandémie liée au coronavirus COVID-19. L’événement se tient généralement plus tard dans l’année, la BlizzCon 2019 commençant le 1er novembre et se terminant le 2 novembre. Dans un court article de blog, Saralyn Smith, productrice exécutive de Blizzcon, explique qu’après mûre réflexion, la société a décidé qu’il valait mieux annuler l’événement dédié au jeu.

Habituellement prévue en novembre de chaque année, la Blizzcon 2020 ne se tiendra pas cette année. Mais, cela ne signifie pas que nous n’aurons pas de Blizzcon en 2021. En fait, le message de Saralyn aux fans mentionne spécifiquement que « nous nous reverrons ». On peut donc légitimement penser que la Blizzcon 2021 se tiendra comme à son habitude si rien de nouveau se passe d’ici là.

Nous avons eu de nombreuses discussions sur ce à quoi pourrait ressembler la tenue d’une convention à la lumière de toutes les considérations de santé et de sécurité que nous voudrions faire. Nous avons également discuté des différentes voies que nous pourrions emprunter, et de la façon dont chacune d’entre elles pourrait être compliquée par les fluctuations des directives sanitaires nationales et locales dans les mois à venir. En fin de compte, après avoir examiné nos options, nous avons pris la très difficile décision de ne pas organiser la BlizzCon cette année. Nous sommes profondément déçus par cette décision, et j’imagine que beaucoup d’entre vous ressentiront la même chose. J’aime vraiment la BlizzCon, et je sais que c’est un sentiment partagé par tout le monde à Blizzard. Il nous manquera cruellement de nous connecter avec tant d’entre vous à la convention et de « recharger nos batteries de geeks » cet automne.

Malgré l’annulation de la convention, Blizzard pourrait chercher à organiser un événement virtuel à sa place. « Nous discutons de la façon dont nous pourrions canaliser l’esprit de la BlizzCon et nous connecter avec vous d’une manière ou d’une autre en ligne », a déclaré Saralyn.

Toutes les compétitions sportives organisées sur les scènes de la Blizzcon se dérouleront probablement en ligne tout au long de l’année, donc de ce point de vue, il n’y a pas de changement. Nous n’avons aucune idée de ce qu’Activision-Blizzard avait prévu pour la Blizzcon de cette année en matière d’annonces, mais si la société a quelque chose d’important à révéler, cela se passera uniquement en ligne.

Les compétitions maintenues

Comme le dit la société, nous en apprendrons plus sur les plans d’Activision-Blizzard « au fur et à mesure de leur développement ». En attendant, les fans de World of Warcraft pourront sauter dans Shadowlands dès que la nouvelle extension arrivera cet été.

La BlizzCon n’est qu’une des nombreuses conventions de jeux vidéo qui ont été annulées cette année en raison de la pandémie. La QuakeCon, la Gamescom et le Tokyo Game Show ont également été annulés. Le plus grand événement de la saison, l’E3, a été annulé début mars. Certains salons ont décidé de passer au virtuel.