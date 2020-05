Le démontage de iFixit du DJI Mavic Air 2 ferait honte aux smartphones

Le Mavic Air 2 de DJI est le nouveau drone le plus en vogue sur le marché en ce moment. Et avec autant d’appareils qui montent dans les airs, vous risqueriez quelques déconvenues. Pour ces mésaventures, un nouveau démontage du Mavic Air 2 montre que le drone est assez facile à réparer, avec quelques réserves. En effet, iFixit est peut-être plus connu pour démonter les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables, mais, de temps en temps, il essaie aussi de jeter un coup d’œil dans cette autre merveille de la technologie grand public, les drones commerciaux.

Avec le lancement du dernier drone volant de DJI et le temps libre dont disposent désormais, les experts d’iFixit semblent avoir saisi l’occasion (ou l’excuse) idéale pour revenir sur ce processus de démontage de drones. Il suffit de dire qu’ils aimeraient vraiment que les smartphones soient aussi faciles à réparer.

Bien sûr, les smartphones et les drones sont deux choses complètement différentes, mais si vous supposez que des drones comme le Mavic Air 2 sont simplistes, vous n’en avez certainement pas vu un à l’intérieur. Pourtant, il n’est pas aussi compact et étroit que les smartphones modernes, mais il fut un temps où les téléphones portables ne l’étaient pas non plus.

Il était facile de retirer la batterie, d’autant plus que ces batteries étaient conçues pour être facilement remplacées même si, comme les batteries des smartphones, elles étaient également destinées à être rechargées lorsqu’elles étaient connectées. Les vis standard maintiennent presque tout en place et, à l’exception de quelques vis cachées, démonter le Mavic Air 2 est assez banal.

Le cardan de la caméra n’étant pas protégé à l’avant, au bas du drone, il est vulnérable aux brutaux atterrissages. Mais, si la caméra se casse, il est facile de la remplacer. La multitude de capteurs de vision située au bas du drone est également dotée de connecteurs encliquetables, ce qui permet de la remplacer facilement en cas d’atterrissage d’urgence, si l’un des capteurs ou le phare d’atterrissage LED qui lui est attaché est endommagé. Les capteurs avant et arrière s’enclenchent également sur divers connecteurs à l’intérieur du drone. Là encore, aucune soudure n’est nécessaire.

Des problématiques

Mais ce n’est pas parfait, loin de là. Les fils des moteurs, soudés aux extrémités, sont particulièrement problématiques. Comme ce sont ceux qui risquent le plus de se rompre à l’impact, il faudra peut-être un peu plus d’efforts pour les remplacer que pour toute autre partie du drone.

Au total, le DJI Mavic Air 2 obtient un score de réparabilité de 6 sur 10, une note que peu de smartphones ont pu atteindre ces derniers temps. De plus, ces drones devraient recevoir plus de coups qu’un smartphone. Il serait donc tout à fait absurde qu’ils ne puissent pas être réparés facilement. En bref, il y a beaucoup de choses à apprécier dans la façon dont le Mavic Air 2 est assemblé.