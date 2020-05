Google Maps va mettre en évidence les informations sur l’accessibilité aux fauteuils roulants

Il est peut-être difficile pour la plupart des gens de se déplacer de nos jours, mais cela a toujours été un pari pour les personnes moins aptes à sortir. Bien que de nombreuses lois dans le monde entier l’imposent, l’accessibilité pour les personnes handicapées n’a pas toujours été mise en œuvre correctement et uniformément dans les endroits qui devraient l’être. C’est pourquoi Google Maps met actuellement en place sa toute dernière fonction d’accessibilité, qui vous permet de vérifier si un lieu est accessible aux personnes en fauteuil roulant avant même de quitter votre domicile.

À partir d’aujourd’hui, Google Maps proposera un nouveau mode appelé « Lieux accessibles » qui, lorsqu’il sera activé, mettra davantage en évidence les informations relatives à l’accessibilité des fauteuils roulants, a annoncé la société ce jeudi. Cette fonctionnalité sera progressivement déployée, à la fois pour Android et iOS.

« Lorsque l’option Lieux accessibles sera activée, une icône de fauteuil roulant indiquera une entrée accessible et vous pourrez voir si un endroit dispose de sièges, de toilettes ou d’un parking accessibles aux personnes handicapées », explique Google dans un article de blog. « S’il est confirmé qu’un endroit n’a pas d’entrée accessible, nous afficherons également cette information sur Maps ». Autrement dit, vous n’avez plus besoin de chercher explicitement des informations et vous verrez d’un seul coup d’œil quels sont les endroits et les zones qui disposent de rampes, de sièges et d’autres structures accessibles aux personnes moins valides. Bien entendu, ces informations ne tombent pas du ciel.

Google a conçu cette fonctionnalité pour les 130 millions d’utilisateurs en fauteuils roulants dans le monde, et l’a développé grâce aux efforts de ses guides locaux bénévoles, qui ont contribué à doubler le nombre de lieux accessibles pour les entreprises, après que Google ait lancé un appel à l’aide en 2017. « Les propriétaires de boutiques ont également apporté leur aide, en utilisant Google My Business pour ajouter des informations sur l’accessibilité à leurs profils d’entreprise afin d’aider les utilisateurs ayant besoin d’un accès sans escaliers à les trouver sur Google Maps et Google Recherche », explique Google.

« Pour que les informations sur l’accessibilité en fauteuil roulant soient mieux affichées dans Google Maps, mettez à jour votre application avec la dernière version, allez dans les Paramètres, sélectionnez “Accessibilité” et activez “Lieux accessibles”. Cette fonction est disponible sur Android et iOS », indique Google.

L’accessibilité touche tout le monde

L’entreprise donne également aux utilisateurs d’iOS la possibilité de contribuer plus facilement aux informations sur l’accessibilité, comme c’est le cas pour la version Android de Google Maps. « Ce guide contient des conseils pour évaluer l’accessibilité, au cas où vous ne seriez pas sûr de ce qui est “accessible”. Nous invitons tout le monde à activer la fonction Lieux accessibles et à fournir des informations sur l’accessibilité pour aider les membres de votre communauté », explique Google.

Et avant que vous ne pensiez que cette fonctionnalité ne profiterait qu’à une petite partie de la population, l’accessibilité ne concerne pas seulement les personnes handicapées. Que vous poussiez une poussette, portiez une lourde charge ou ayez les jambes fatiguées, le fait de savoir que vous pouvez rapidement rechercher les endroits qui vous accueilleront contribue certainement à rendre le monde moins froid et moins indifférent.