Le lancement du Pixel 4a est prévu pour le 13 juillet dans les coloris noir et bleu

Initialement prévu pour être lancé au début du mois à la Google I/O, maintenant annulée, le Pixel 4a devrait être dévoilé le 13 juillet. C’est ce qu’a déclaré Jon Prosser, YouTuber et informateur régulier, qui a ajouté que le smartphone sera proposé en deux coloris : noir et bleu.

Prosser a également confirmé des rumeurs antérieures selon lesquelles il n’y aurait peut-être pas de Pixel 4a XL cette année. Il précise que « la décision est principalement basée sur une analyse du marché », et que celle-ci a été prise en raison de la pandémie actuelle liée au COVID-19 et de son impact global sur l’industrie du mobile. Le Pixel 4a est apparemment aussi « prêt à être expédié », selon le tweet qu’il a envoyé plus tôt dans la semaine. Quoi qu’il en soit, c’est 2 mois plus tard que prévu initialement, si les informations de Prosser sont correctes.

Il a également affirmé que le smartphone n’offrirait qu’une connectivité 4G — pas de 5G, une caractéristique qui pourrait être réservée aux deux produits phares de Google, le Pixel 5 et le Pixel 5 XL, qui devraient être mis en service dans le courant de l’année. Toutefois, Prosser n’a pas révélé de nouvelles informations sur l’appareil. Toutefois, une série de rapports publiés ces derniers jours nous ont déjà donné une idée de l’appareil.

Récemment, nous avons appris que le smartphone sera doté d’un puissant moteur haptique, de haut-parleurs stéréo et d’une prise casque de 3,5 mm. Cependant, il ne sera pas doté de la fonctionnalité Active Edge qui permet aux utilisateurs de lancer Google Assistant en pressant les côtés du smartphone.

Pixel 4a

Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.

“Just Black” & “Barely Blue”

Current plan for announcement:

July 13

BTW— just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)

Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis.

—Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020