Netflix facilite la résiliation des abonnements pour certains comptes

Netflix tente de faciliter l’annulation de son service grâce à un nouveau message automatique qui demandera aux abonnés s’ils veulent continuer à payer après une longue période d’inactivité, bien que vous n’ayez probablement pas à vous soucier de votre propre compte.

Netflix est un abonnement récurrent, ce qui signifie que tant qu’il y a de l’argent sur le compte lié, l’abonnement continuera à être facturé et restera actif. C’est le cas même si l’utilisateur n’utilise pas réellement le compte, ce qui peut se produire pour plusieurs raisons : quelqu’un peut oublier ses informations de connexion et créer un nouveau compte sans se rendre compte qu’un ancien compte est encore actif, l’abonné peut en avoir du contenu proposé par la plateforme, et plus encore. C’est là qu’intervient la purge de compte Netflix.

Le 18 mai, la société a commencé à contacter les abonnés qui n’ont pas utilisé le service depuis deux ans (ou dans l’année suivant leur inscription initiale pour les nouveaux clients) pour leur faire savoir qu’ils peuvent soit conserver leur abonnement, soit l’annuler lors du prochain cycle de facturation. Ces clients représentent un petit nombre des 183 millions d’abonnés de Netflix, soit moins d’un 0,5 % ou quelques centaines de milliers de clients. Les annulations commenceront le 1er juin.

« Nous avons toujours pensé qu’il devrait être facile de s’inscrire et d’annuler son abonnement », a écrit Eddy Wu, directeur de l’innovation produit, dans un nouvel article de blog. « Ainsi, comme toujours, toute personne qui annule son compte et le réintègre dans les 10 mois suivants aura toujours ses favoris, son profil, ses préférences d’affichage et les détails de son compte tels qu’elle les a laissés ».

Actuellement, les clients doivent se rendre sur leur compte et demander manuellement l’annulation de leur abonnement. Maintenant, si un client fait partie de la petite base de membres mentionnée ci-dessus, il commencera à voir des e-mails et des notifications in-app cette semaine, selon le blog.

Quelques centaines de milliers de clients

En quoi cette initiative vous concerne-t-elle ? Netflix énumère deux situations dans lesquelles ils signaleront un compte à supprimer : Si quelqu’un s’est abonné à son compte il y a un an, mais n’a rien regardé, ou les comptes qui n’ont rien regardé depuis plus de deux ans.

En effet, Netflix a déclaré qu’elle contactera le propriétaire du compte avant de prendre cette mesure, lui donnant ainsi une chance de confirmer qu’il souhaite maintenir son compte actif. S’ils ne confirment pas aux messages qu’ils veulent rester abonnés, Netflix annulera automatiquement leur abonnement.

L’entreprise a déjà pris en compte ces annulations dans ses prévisions financières.