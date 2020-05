Instagram devient plus intelligent en matière de musique protégée par les droits d’auteur

Instagram devient plus intelligent en matière de musique protégée par les droits d'auteur

Instagram a publié des directives pour l’utilisation de musique protégée par des droits d’auteur dans les Lives, les Stories et les messages en direct. La plateforme apporte également quelques modifications à la façon dont les notifications pop-up apparaissent lorsque quelqu’un utilise de la musique ou des œuvres d’art protégées par des droits d’auteur dans son flux.

Si vous n’utilisez pas souvent les flux en Live sur Instagram, vous ne savez probablement pas comment cela fonctionne. Jusqu’à présent, Instagram avait l’habitude d’interrompre parfois les flux ou d’en couper certaines parties s’ils contenaient de la musique protégée par des droits d’auteur.

Cependant, la plateforme dispose maintenant de meilleures notifications pour informer les utilisateurs si leur flux contient du contenu protégé par des droits d’auteur. Les notifications contextuelles sur les flux en direct indiqueront désormais aux utilisateurs si leur flux risque d’être coupé ou interrompu en raison de l’utilisation de contenu sous licence. De cette façon, les utilisateurs peuvent régler tout problème avant qu’Instagram ne doive interrompre le flux.

La société tente de clarifier le fonctionnement de la musique enregistrée sur la plateforme. Dans son article de blog annonçant ces nouvelles lignes directrices, Instagram donne les indications suivantes sur l’utilisation de la musique :

Il n’y a pas de limites pour des choses comme la musique dans les Stories ou les performances musicales traditionnelles (par exemple, filmer un artiste ou un groupe en concert)

Plus le nombre de morceaux enregistrés dans une vidéo est important, plus il est probable qu’il soit limité (voir ci-dessous ce que nous entendons par « limité »)

C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser des clips musicaux plus courts

Votre vidéo doit toujours comporter un élément visuel ; l’enregistrement audio ne doit pas être le but premier de la vidéo

Une bibliothèque à votre disposition

Le blog souligne également que les utilisateurs peuvent utiliser la Facebook Sound Collection pour leurs contenus. Ces sons sont mis à la disposition des utilisateurs gratuitement et sans limitation, de sorte qu’ils peuvent être utilisés en toute sécurité sans avoir à se soucier des problèmes de licence.

Comme nous continuons à vivre en semi-confinement, Instagram est naturellement l’une des applications que nous utilisons le plus souvent. L’application est devenue un excellent moyen de vérifier que vos créateurs et artistes préférés hébergent des flux en direct. Vous pouvez également consulter de superbes guides de bien-être sur la plateforme. Cela dit, il est évidemment important pour l’entreprise de s’assurer qu’elle n’enfreint pas les droits d’auteur sur le contenu. Il est à espérer que ces nouvelles directives et les améliorations apportées aux notifications permettront aux créateurs de continuer à produire des contenus de qualité.