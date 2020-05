YouTube peut désormais vous dire quand il est l’heure de vous coucher

Avec le confinement imposé par la situation du coronavirus COVID-19, l’horaire de sommeil d’un nombre important de personnes a été affecté. Il faut de la détermination pour s’en tenir à une routine en ces temps sans précédent, surtout si vous essayez de vous détendre l’esprit en regardant des vidéos de chats mignons sur YouTube.

En effet, vous avez probablement fait l’expérience du temps qui passe rapidement lorsque vous sautez d’une vidéo à l’autre, sans remarquer à quel point il est tard. Eh bien, YouTube est là pour vous aider avec ses nouveaux rappels pour vous dire quand il est l’heure de vous coucher sur les appareils Android et iOS.

« Les rappels pour l’heure du coucher vous permettent de programmer des rappels à des heures précises pour arrêter de regarder des vidéos et (vous l’avez deviné !) aller au lit. Vous définissez les heures de début et de fin dans vos paramètres, y compris si vous voulez ou non que le rappel interrompe une vidéo ou attende que la vidéo soit terminée. Vous pourrez également annuler ou faire un petit rappel », a écrit Sarah, employée de Google, dans la communauté YouTube.

Il s’agit de la toute dernière fonction de bien-être numérique de l’application. En mai 2018, YouTube a ajouté des fonctionnalités essentielles telles qu’une option permettant d’obtenir des rappels pour faire une pause de la plateforme et un résumé quotidien programmé pour recevoir toutes vos notifications à une heure précise. L’entreprise s’appuie désormais sur cette nouvelle fonctionnalité de rappel de l’heure du coucher.

Pour commencer, ouvrez l’application YouTube à partir de votre appareil Android ou iOS et rendez-vous dans la section Paramètres. Dans « Paramètres généraux », sélectionnez « Rappelez-moi quand il est l’heure d’aller au lit ». À partir de là, vous pouvez attribuer une heure de début et de fin pour le rappel. Vous pouvez également cliquer sur l’icône de votre profil et choisir « Durée de visionnage » pour accéder aux commandes de rappel de l’heure du coucher.

En cours de déploiement

Une fonctionnalité intéressante à mentionner ici est que vous pouvez choisir de terminer la vidéo que vous regardez avant que le rappel de l’heure du coucher n’entre en vigueur. Pour ce faire, activez l’option « Attendre que je finisse ma vidéo pour afficher le rappel ». Comme pour une alarme, l’utilisateur a la possibilité soit d’interrompre le rappel, ce qui signifie qu’il réapparaîtra dans quelques minutes, soit de le supprimer complètement.

Selon YouTube, cette fonctionnalité est disponible dès aujourd’hui sur les appareils Android et iPhone. Cependant, il faudra peut-être quelques jours pour que cette fonction s’affiche sur votre appareil.