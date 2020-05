Windows 10 dispose de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité pour les malvoyants

Les ordinateurs sont devenus une partie importante de nos vies, encore plus en ces temps de confinement et de distanciation sociale. Cependant, tout le monde n’a pas le luxe de pouvoir utiliser un ordinateur normalement ou même de voir ce qui s’affiche à l’écran. Les personnes malvoyantes ou non voyantes trouvent toujours que l’utilisation d’un ordinateur est plus qu’un simple tracas.

Pour marquer la Journée de sensibilisation à l’accessibilité de cette année, Microsoft propose des modifications à Windows 10 qui, bien que mineures, pourraient signifier un monde pour ces utilisateurs, notamment en rendant le curseur de texte plus facile à voir et à suivre grâce à la fonction de loupe intégrée. De nouvelles fonctionnalités de synthèse vocale sont également intégrées à la loupe, ainsi que des améliorations au Narrateur (le lecteur d’écran intégré de Windows), qui seront toutes mises en œuvre dans la mise à jour May 2020 Update.

Windows 10 dispose déjà d’un ensemble de fonctions d’accessibilité qui s’adressent aussi bien aux personnes ayant une mauvaise vue qu’à celles qui sont non-voyantes. La plupart des fonctionnalités de Windows 10 consistent à rendre les choses plus visibles en augmentant le contraste ou en les agrandissant. Il s’avère que, dans de nombreux cas, ces mesures ne suffisent pas toujours.

Si les utilisateurs peuvent modifier l’aspect des polices et même du curseur de la souris, il n’est pas aussi facile de savoir où se trouve le curseur du texte. Désormais, ils peuvent modifier non seulement l’épaisseur de ce curseur du texte, mais aussi les couleurs de l’indicateur du curseur pour une meilleure visibilité.

Et lorsque la lecture d’un texte, même agrandi, devient fatigante, la nouvelle loupe peut lire ce texte à voix haute à la place. La synthèse vocale et les lecteurs d’écran sont surtout utilisés par ceux qui ne peuvent pas voir complètement. Avec la dernière mise à jour de Windows 10, ces fonctions deviennent plus intelligentes et plus naturelles. La loupe est également dotée d’une nouvelle fonction de synthèse vocale qui permet de lire le texte dans les navigateurs ou les applications (Edge, Chrome, Firefox, Word, Outlook et PowerPoint sont tous appelés par leur nom). À cette fin, l’application Loupe comporte de nouveaux boutons de contrôle des médias, qui permettent aux utilisateurs de contrôler facilement la lecture.

Toutes disponibles avec May 2020 Update

Enfin, Microsoft a apporté des améliorations à Narrateur, son outil de lecture d’écran qui permet d’utiliser Windows sans pouvoir voir l’écran. Microsoft ajoute des options permettant d’entendre des sons au lieu de phrases complètes pour basculer les actions, et il ajoute un meilleur support pour l’annonce des majuscules et des mots. Narrateur offre également une meilleure expérience de navigation sur le Web, en ajoutant la prise en charge de Firefox, une option permettant de démarrer automatiquement la lecture des pages Web, et une fonction qui donne un résumé de la page entière.

Ces nouvelles fonctionnalités d’accessibilité seront disponibles à tous dans la future mise à jour de fonctionnalités de Windows 10, May 2020 Update. Microsoft lance également un appel pour que davantage de testeurs rejoignent son programme Windows Insider afin de contribuer à façonner ces fonctionnalités pour le bénéfice de tous, en particulier de ceux qui en ont le plus besoin.