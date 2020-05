Le teaser de la realme Watch laisse peu de place à l’imagination

La très attendue realme Watch devrait faire ses débuts en Inde aux côtés de la realme Smart TV la semaine prochaine, le 25 mai. La société nous a donné un aperçu de sa prochaine smart TV en ce début de semaine, et hier, la realme Watch a été officiellement présentée.

Madhav Sheth, PDG de Realme India, s’est rendu sur Twitter pour donner aux fans, qui attendent avec impatience, un aperçu de la prochaine édition de la realme Watch. Une page d’accueil dédiée à la smartwatch a également été mise en place, révélant une myriade de ses principales caractéristiques avant son lancement.

En commençant par le design, elle est conforme aux rendus qui ont été divulgués au début du mois dernier. Alors que ceux qui ont montré le châssis dans d’autres couleurs que le noir, il semble que la realme Watch arrivera dans un seul châssis à la finition métallique de couleur grise.

Vous trouverez un écran couleur de 1,4 pouce sur la face avant. Un énorme logo realme est apposé sous l’écran, et il semble tout à fait inutile. L’entreprise aurait pu inclure un écran plus grand au lieu de sa marque sur la face avant. Toutefois, le fait de proposer la smartwatch à un prix abordable pourrait être une mesure de réduction des coûts.

Vous pourrez échanger les bracelets et choisir parmi quatre coloris, à savoir le noir, le rouge, le bleu et le vert, pour commencer. Le bracelet de couleur jaune realme, signature de l’entreprise, n’est pas utilisé ici. Nous devrons attendre de voir si l’entreprise délaisse réellement le jaune. En outre, sur l’image ci-dessus, vous pouvez voir que la realme Watch arrivera initialement avec un fermoir classique.

