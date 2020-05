Build 2020 : Microsoft Lists est une application conçue pour Teams, SharePoint et Outlook

Microsoft crée une nouvelle application de listes pour les entreprises qui utilisent ses services Microsoft 365. À ne pas confondre avec To Do, l’application de listes de consommateurs de Microsoft, Microsoft Lists est conçue pour être la prochaine évolution des listes SharePoint. Les utilisateurs de SharePoint utilisent les listes depuis des années pour suivre les problèmes et organiser les informations, et Microsoft Lists fonctionnera avec Microsoft Teams, SharePoint et Outlook.

Microsoft Lists comprendra des modèles de listes rapides, un formatage couleur configurable et même la possibilité de créer des alertes et des processus. Lists permet de suivre les problèmes, les actifs, les routines, les contacts, l’inventaire et bien d’autres choses encore pour les entreprises. Bien que Microsoft ait créé une application Web et mobile distinct pour Microsoft Lists, elle est également entièrement intégrée à Microsoft Teams.

Comme vous pouvez le voir, il semble que Microsoft ait volontairement gardé un service assez flexible, afin de pouvoir s’adapter à de nombreux cas d’utilisation. À cet égard, cela me rappelle un peu des services comme Trello (et l’application mobile Lists présente une ressemblance frappante avec l’application Trello).

Pour permettre tous ces cas d’utilisation, il y aura trois vues principales : grille, galerie et calendrier. La vue « grille » comprend des lignes et des colonnes qui peuvent être configurées et réorganisées. La vue « galerie » sera largement utilisée pour les listes qui incluent des images, et le calendrier est idéal pour les listes qui incluent des dates.

Une autre caractéristique majeure de Lists est son système de création de règles. Microsoft ajoute également un système de règles à son service Lists, un peu comme la façon dont vous pourriez filtrer les e-mails dans Outlook en utilisant des règles. Ces règles sont basées sur des scénarios « si ceci puis cela », et vous pourrez configurer des notifications ou des rappels et même programmer des valeurs dans les listes pour les mettre à jour en fonction des changements de valeur.

Créer vos règles

« Des millions d’utilisateurs de SharePoint ont bénéficié de l’utilisation de listes au fil des ans. Microsoft Lists s’appuie sur cette plateforme d’information de confiance — une évolution — en apportant de nouvelles expériences et capacités aux utilisateurs, ce qui constitue l’innovation fondamentale des listes SharePoint », a écrit Microsoft.

Microsoft Lists s’intégrera également à la Power Platform de l’entreprise, y compris les formulaires de liste personnalisés avec Power Apps et les workflows avec Power Automate. Microsoft prévoit de déployer Microsoft Lists cet été.