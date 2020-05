Apple pourrait réduire les marges de l’iPhone SE dans le cadre d’une offensive anti-Android

Commençant à 489 euros, l’iPhone SE 2020 est déjà le nouvel iPhone le plus abordable d’Apple à l’heure actuelle, permettant aux clients de passer à un matériel de nouvelle génération à près de la moitié du prix d’un iPhone “premium”.

Mais il semble que la société envisage de devenir encore plus agressive dans cette lutte pour stimuler les ventes, et une façon d’y parvenir est de réduire les marges de l’iPhone SE à court terme. L’analyste Harsh Kumar déclare dans une note de recherche vue par Apple Insider que le géant à la pomme croquée, qui a actuellement une marge de coût des composants de 54 %, explore plusieurs moyens de rendre l’iPhone SE plus compétitif du point de vue des prix.

Et bien sûr, le plan ambitieux ici est de stimuler les ventes de l’iPhone SE et, dans le même temps, de manger la part de marché d’Android dans le secteur des smartphones de milieu de gamme.

Ce n’est pas un secret qu’Android domine le marché des smartphones de milieu de gamme, d’autant plus qu’Apple s’est concentré jusqu’à récemment sur le haut de gamme, mais maintenant que l’iPhone SE est en service, le géant technologique basé à Cupertino tente une approche plus agressive pour stimuler ses ventes.

En même temps, l’analyste indique qu’Apple cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, si bien que l’entreprise a récemment envisagé de déplacer une partie de sa production en Inde. Cela est logique, car la tension entre les États-Unis et la Chine s’accroît, cette dernière devant prendre des mesures de rétorsion contre Apple pour les sanctions que le président Donald Trump réclame et qui visent Huawei.

Apple veut s’assurer que la guerre commerciale n’aura pas d’impact sur ses activités, c’est pourquoi l’entreprise envisage de transférer une partie de sa production ailleurs, notamment en Inde où des partenaires d’assemblage comme Wistron et Foxconn seraient en mesure de gérer une production plus importante si on leur demandait de le faire.