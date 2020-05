Apple veut que l’iPhone soit moins un smartphone chinois et veut produire en Inde

Apple veut que l'iPhone soit moins un smartphone chinois et veut produire en Inde

Apple prévoit des changements de production massifs qui lui permettraient à terme de fabriquer davantage d’iPhone en Inde, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis de ses activités en Chine. En effet, Apple prévoit de déplacer près d’un cinquième de sa capacité de production de la Chine vers l’Inde.

L’intention du géant technologique basé à Cupertino d’être moins dépendant de la fabrication chinoise n’est pas nouvelle, mais il semble maintenant que les changements à cet égard gagnent du terrain, avec des cadres supérieurs d’Apple rencontrant des responsables gouvernementaux en Inde pour discuter des plans de fabrication locaux.

Plus précisément, l’Indian Economic Times note qu’Apple veut produire un équivalent de 40 milliards de dollars de smartphones en Inde avec l’aide de partenaires locaux comme Wistron et Foxconn, qui fabriquent déjà l’iPhone dans le pays. La société détient actuellement une petite part du marché indien des smartphones, de sorte qu’une part aussi importante de sa production ne pourrait être transférée ici qu’à des fins d’exportation.

Cela pourrait être un coup dur pour la Chine, mais une victoire majeure pour l’Inde. Actuellement, la Chine fabrique l’équivalent de 220 milliards de dollars de produits, alors qu’en Inde, ce chiffre tombe à seulement 0,5 milliard de dollars. L’augmentation serait donc massive, ce qui s’accompagne d’une série davantage non seulement pour Apple, mais aussi pour l’Inde. Apple prévoit d’atteindre cet objectif dans les cinq prochaines années.

La société devrait également bénéficier de l’assouplissement des normes d’approvisionnement local accordé par le gouvernement indien à la fin de l’année dernière. À l’époque, Apple avait remercié le gouvernement pour son geste et avait déclaré qu’il se réjouissait « d’accueillir un jour les clients dans le premier magasin Apple Store en Inde ».

La production d’iPhone aux États-Unis ?

Dans le même temps, Apple a également subi des pressions pour transférer au moins une partie de la production aux États-Unis. Le président américain Donald Trump a demandé à plusieurs reprises au géant technologique basé à Cupertino de fabriquer l’iPhone sur le marché intérieur, y compris au début de l’année 2019, lorsque Apple a connu une baisse des stocks.

« Apple a des chiffres incroyables et tout va bien, mais je dois m’inquiéter pour notre pays. N’oublions pas qu’Apple fabrique ses produits en Chine. Tim Cook est un de mes amis et je l’aime beaucoup, mais s’il commençait à construire ses produits aux États-Unis, je l’aimerais encore plus. Ce n’est pas un hasard si Apple investit maintenant 350 milliards de dollars dans la construction de nouvelles infrastructures dans notre pays. Mon objectif est les États-Unis. Je dois convaincre les grandes entreprises de revenir investir dans notre pays », a déclaré M. Trump.

Jusqu’à présent, Apple est restée très discrète sur son projet de transférer une partie de la production chinoise en Inde. Parallèlement, Apple cherche également à intensifier ses efforts en matière de vente dans le pays. Le géant de la technologie prévoit d’ouvrir très prochainement ses Apple Store dans le pays – d’ici 2021. Apple vend actuellement ses produits par l’intermédiaire de revendeurs.