Apple va lancer un nouvel iPad et un nouvel iPad mini avec des écrans plus grands

Apple a récemment lancé en fanfare les nouveaux iPad Pro, mais, à vrai dire, c’est le nouveau Magic Keyboard et son trackpad intégré qui ont rendu ce lancement intéressant. Cependant, pour certains consommateurs, le prix d’un iPad Pro reste une barrière d’entrée extrêmement élevée et ils préféreraient une nouvelle tablette Apple, mais toujours abordable. Bonne nouvelle, il semble que le géant basé à Cupertino travaille sur de tels produits.

Apple prévoit de lancer un nouvel iPad de 10,8 pouces et un nouvel iPad mini avec un écran pouvant atteindre 9 pouces, selon une nouvelle note d’investisseur de l’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, obtenue par MacRumors. La note mentionne également une potentielle date de sortie en 2022 pour les lunettes de réalité augmentée d’Apple, selon la rumeur.

Le nouvel iPad de 10,8 pouces sera lancé au cours du second semestre de cette année, tandis que le nouvel iPad mini, dont la taille de l’écran se situera entre 8,5 et 9 pouces, sera lancé au cours du premier semestre 2021, selon Kuo. Tous deux auront des prix abordables, selon Kuo.

On ne sait pas exactement comment ces nouveaux iPad pourraient s’insérer dans la gamme actuelle d’Apple ou s’ils remplaceraient des modèles existants. L’iPad à 389 euros, le moins cher d’Apple, a un écran de 10,2 pouces, tandis que l’iPad Air à 569 euros a un écran de 10,5 pouces, ce qui signifie qu’un iPad de 10,8 pouces aurait un écran plus grand que ces deux modèles. Et, un iPad mini avec un écran de 9 pouces serait un grand saut par rapport à l’écran de 7,9 pouces de l’actuel iPad mini.

Une chose dont l’analyste semble sûr, c’est que ces iPad suivront la stratégie produite de l’iPhone SE. Cette stratégie peut se résumer à mettre des puces rapides dans de vieux corps.

Bientôt des lunettes de réalité augmentée ?

En plus des nouveaux iPad, Kuo a également indiqué que les lunettes de réalité augmentée d’Apple pourraient être lancées au plus tôt en 2022. Il y a eu de nombreuses rumeurs sur une sorte de casque de réalité augmentée d’Apple, et The Information a rapporté en novembre dernier qu’Apple travaille en fait sur deux appareils distincts — un casque AR pour le lancement en 2022 et une paire de lunettes AR pour un lancement un an plus tard. On ne sait pas exactement à quel appareil Kuo a pu faire référence, si c’est l’un ou l’autre.

En outre, Apple vient de confirmer aujourd’hui qu’elle a acquis la société de réalité virtuelle NextVR, signalant que la société continue d’investir dans une technologie qui pourrait potentiellement être utilisée dans une sorte d’appareil de réalité augmentée ou virtuelle.