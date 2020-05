Le benchmark Pixel 4a suggère une amélioration significative par rapport au Pixel 3a

En prévision de l’annonce du Pixel 4a, TechnoLike Plus, qui avait précédemment publié une revue détaillée de l’appareil, vient de publier une vidéo présentant les performances du futur smartphone dans plusieurs applications de benchmarking, notamment AndroBench, AnTuTu, GFXBench et PCMark 2.0. L’appareil a également été testé sur GeekBench, où il a été répertorié sous son nom de code « Sunfish », et a obtenu un score de 2 544 points dans le test simple cœur et de 6370 au test multicœurs.

Quant à AnTuTu, l’appareil a obtenu 26 8973 points sur la plateforme, ce qui est nettement supérieur aux 19 2779 points obtenus par le Pixel 3a l’année dernière. Notez que Google a récemment retiré toutes les applications AnTuTu du Google Play Store pour ses liens présumés avec le célèbre développeur chinois Cheetah Mobile, alors faites attention si vous souhaitez télécharger l’une de ces applications à partir de sources tierces.

Les autres résultats du benchmark sont également conformes aux attentes pour un produit de qualité supérieure en 2020, bien que ses performances graphiques puissent encore être un peu décevantes.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le GPU Adreno 618 du Snapdragon 730 est nettement moins performant que les GPU Adreno plus puissants des récents chipsets Snapdragon de la série 8, comme les 845, 855 et 865, dans le test Aztec Ruins de GFXBench.

Notez que Aztec Ruins est l’un des tests graphiques les plus intensifs pour les appareils mobiles et n’est pas représentatif de la plupart des jeux Android, de sorte que l’expérience du monde réel ne souffrira probablement pas autant que le suggère le benchmark.

Des prouesses à se vanter

Quoi qu’il en soit, la vidéo suggère également que la minuscule batterie de 3 080 mAh du Pixel 4a pourrait encore offrir une autonomie décente, y compris une durée d’exécution allant jusqu’à 11 heures dans certaines conditions.

Il convient de noter que les tests de performance ont été effectués sur un Pixel 4a fonctionnant avec une version logicielle de pré-lancement, de sorte que les résultats finaux pourraient encore être un peu meilleurs une fois que Google aura procédé à tous les réglages et optimisations de performance avant le lancement. Quoi qu’il en soit, le Pixel 4a s’annonce comme l’un des nouveaux lancements les plus intéressants des prochains mois, il sera donc intéressant de voir si son prix sera suffisamment avantageux pour qu’il soit une option viable pour les acheteurs grand public.