Microsoft veut que Chrome fonctionne sur les appareils à double écran

Microsoft travaille sur l’ajout d’un dispositif à double écran au projet Chromium, ce qui signifie essentiellement que tous les navigateurs utilisant ce moteur prendraient alors en charge le nouveau facteur de forme.

Microsoft est l’une des sociétés qui parient beaucoup sur les appareils à double écran, et la société a annoncé l’année dernière son premier smartphone Android, le Surface Duo, et l’ordinateur portable à double écran, le Surface Neo, fonctionnant sous Windows 10X. Alors que le Surface Neo a déjà été repoussé à 2021, le Surface Duo est toujours prévu pour un lancement en 2020 selon les dernières nouvelles.

Pour préparer leur arrivée, Microsoft s’efforce de faire en sorte que les développeurs puissent ajouter la prise en charge du nouveau facteur de forme à leurs sites Web, applications et services avec une relative facilité. L’entreprise a maintenant ajouté la prise en charge du double écran à l’émulateur F12 intégré dans Chromium en tant que fonction expérimentale qui ne peut être activée que par un flag, comme l’a repéré WindowsLatest. Et pour l’instant, cette fonctionnalité fonctionne sur le Surface Duo et le Galaxy Fold de Samsung.

En d’autres termes, la prise en charge des périphériques à double écran ne serait pas limitée à un seul système d’exploitation, ce qui est tout à fait logique étant donné que Microsoft lui-même vise également les plateformes non Windows avec ce facteur de forme.

Ainsi, l’objectif final d’apporter la prise en charge des périphériques à double écran au moteur Chromium profite à Microsoft lui-même, surtout maintenant que c’est le moteur qui alimente Microsoft Edge. Ainsi, une fois que le géant du logiciel aura atteint cet objectif, avec ses partenaires, dont Chrome, Microsoft Edge sera en mesure de fonctionner sur des appareils à double écran, sur des plateformes Windows et non Windows, de façon native.

Une aubaine pour les consommateurs

Il va sans dire que les navigateurs Chromium pourraient s’adapter au mode d’affichage des appareils à double écran, car ils pourraient être utilisés avec un seul écran ou avec les deux pour augmenter le nombre d’écrans. Pour l’instant, la fonction est encore en cours de développement, ce qui signifie qu’elle n’a pas encore de date de sortie, mais cela ne devrait pas prendre trop longtemps avant que le moteur Chromium soit mis à jour avec la prise en charge des appareils à double écran. C’est tout à fait logique, étant donné que le nouveau facteur de forme évolue rapidement et que de plus en plus de sociétés l’adoptent pour leurs gammes d’appareils.

Ce qui est plutôt intéressant dans la démarche de Microsoft, c’est qu’il ne garde pas ce mode d’émulation pour lui-même ou ses appareils. En ciblant Chromium, elle s’assure que les développeurs auront accès aux outils dont ils ont besoin pour prendre en charge les futurs appareils de Microsoft ainsi que d’autres qui jouent à ce jeu à double écran. Toutefois, on ne sait pas encore s’il sera accepté dans Chromium.