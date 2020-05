Le modèle phare de la gamme Galaxy S20 de Samsung est le Galaxy S20 Ultra, un smartphone super-premium avec un énorme écran et une caméra de pointe. Et, à l’instar de cette gamme, nous pensions que la prochaine gamme Galaxy Note 20 pourrait également inclure un modèle « Ultra ». Mais, ce ne sera peut-être pas le cas selon un analyste.

Ross Young, que nous avons vu divulguer de nombreuses informations sur le Galaxy Fold 2, a récemment tweeté les spécifications de l’écran du Galaxy Note 20, y compris la taille et la résolution, et a suivi ces tweets avec un message disant « Pas de modèle Galaxy Note Ultra, mais le Galaxy Fold 2 sera votre Ultra ».

On ne sait pas très bien d’où Young tient ses informations, mais s’il a raison, cela signifie que la gamme Galaxy Note 20 ne comprendra que deux appareils, le Galaxy Note 20 « standard » et le Galaxy Note 20+, et que les personnes qui veulent un gros smartphone devront se contenter de ce dernier.

Ce ne serait pas nécessairement une surprise, car la gamme Galaxy Note 10 de l’année dernière ne comprenait que des appareils standard et Plus, et comme Samsung devrait lancer le smartphone pliable Galaxy Fold 2 à peu près en même temps que la gamme Galaxy Note 20, probablement en août, elle ne voit probablement pas la nécessité d’un troisième appareil Note « super-premium ».

Dans un tweet, Young a déclaré que le Galaxy Note 20 « de base » aura un écran de 6,42 pouces avec une résolution de 2 345 x 1 084 pixels. Apparemment, il aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz, comme le Galaxy S20, mais avec un mode de rafraîchissement variable (le taux de rafraîchissement change automatiquement en fonction de ce que vous faites) pour économiser la batterie. Dans un autre tweet, Young a déclaré que le Galaxy Note 20+ aura un écran de 6,87 pouces — donc presque aussi grand que celui du Galaxy S20 Ultra – avec une résolution de 3 096 x 1 444 pixels, et le même taux de rafraîchissement que l’appareil de base.

Spécifications de l’écran du Galaxy Note 20

Si c’est le cas, l’absence d’un Galaxy Note 20 Ultra serait à nouveau logique, car le Galaxy Note 20+ s’adresserait à ceux qui recherchent un modèle avec un grand écran, à moins qu’un appareil « Ultra » ne dépasse les écrans de 7 pouces, ce qui serait énorme pour un smartphone qui n’est pas dédié au gaming.

Le lancement du Galaxy Note 20 est toujours prévu pour le mois d’août, nous saurons donc à ce moment-là si les informations fournies par Young sont exactes ou non.