La refonte de Google Nest Aware est là pour simplifier votre abonnement

Le nouveau modèle de tarification « Nest Aware » de Google est déployé à partir de cette semaine, a annoncé la société, simplifiant les abonnements pour les caméras connectées de la société, ainsi que la baisse des prix de certains matériels Nest. Le changement a été annoncé en octobre 2019, avec le lancement du Pixel 4, de la nouvelle Nest Mini et de la nouvelle application Google Home.

Jusqu’à présent, l’approche de Nest était de facturer par caméra. Si cette méthode était flexible — elle permettait d’avoir un historique vidéo plus long pour certaines caméras, tout en évitant un abonnement pour d’autres pour lesquelles des alertes photo ou un simple visionnage en direct suffisaient — elle pouvait aussi devenir onéreuse.

Ce nouveau modèle signifie qu’un seul abonnement couvre désormais tous vos appareils Nest, au lieu de vous demander de payer par appareil. Il est disponible dans chacun des 19 marchés où Nest Aware est disponible, dont la France.

Le nouvel abonnement à Nest Aware coûte désormais 5 € par mois ou 50 euros par an pour couvrir tous vos appareils. Cela vous donne 30 jours d’historique vidéo des événements, c’est-à-dire que vous obtenez les enregistrements de chaque fois que la caméra détecte un mouvement ou un son. En passant à 10 € par mois (100 € par an) pour un abonnement Nest Aware Plus, vous doublez l’historique des événements à 60 jours et vous obtenez également 10 jours d’enregistrement vidéo 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La valeur ajoutée dépendra de vos priorités.

C’est beaucoup plus simple que le précédent modèle de tarification de Nest, dans lequel les prix d’abonnement allaient de 5 à 30 euros par mois et par caméra, avec des réductions offertes pour couvrir chaque appareil suivant. Cependant, l’ancien modèle vous offrait un enregistrement vidéo 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en standard, et maintenant vous devez payer un supplément pour cela. Si vous êtes déjà abonné au programme Nest Aware et que vous souhaitez passer au nouvel abonnement Nest Aware, vous pouvez le faire dans le Google Store.

Il est important de souligner que vous devez migrer vers un compte Google dans le cadre de la procédure.

Migrer votre compte Nest

Néanmoins, ceux qui ont un abonnement Nest Aware existant aux plans de 1re génération peuvent le garder, s’ils préfèrent. Cependant, ils ne pourront pas ajouter une nouvelle caméra si vous avez également migré votre compte Nest vers un compte Google. Inversement, si vous voulez un des nouveaux abonnements Nest Aware, vous devrez d’abord migrer votre compte Nest. Pour coïncider avec le lancement, Google réduit le prix de certains de ses produits Nest : le Nest Hub est maintenant disponible à 89,99 euros, contre 129 euros, et la Nest Cam Indoor est vendue 139,99 €, contre 199 € au lancement.

Nest Aware est disponible dans les pays suivants : Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Irlande, Italie, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis (sauf Porto Rico).