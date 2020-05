Qualcomm annonce le processeur Snapdragon 768G 5G

Qualcomm a lancé aujourd’hui le processeur Snapdragon 768G 5G avec des améliorations au niveau de la vitesse d’horloge et des performances du GPU par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 765G. Ce dernier est destiné aux smartphones de milieu de gamme. C’est le dernier-né de la série Snapdragon à porter le suffixe « G », que Qualcomm a utilisé pour désigner ses puces conviviales pour les joueurs au budget plus serré.

« Nous sommes dans une position unique pour accélérer la commercialisation de la 5G à l’échelle et le Snapdragon 768G est un exemple de la façon dont nous continuons à fournir des solutions pour répondre aux besoins de nos clients OEM », a déclaré Kedar Kondap, vice-président de la gestion des produits chez Qualcomm, dans un communiqué de presse. « Notre portefeuille en pleine expansion a le potentiel de rendre la 5G accessible à des milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde entier ».

Le Snapdragon 768G est livré avec les mêmes caractéristiques que le processeur qu’il remplace. Il est conçu sur le même processus de 7 nm que le processeur Snapdragon 765G 5G lancé en même temps que le Snapdragon 865 en décembre de l’année dernière. Le GPU Adreno 620 est le même, mais Qualcomm revendique une augmentation des performances de 15 % par rapport au Adreno 620 du 765 G.

Qualcomm a également enregistré une vitesse d’horloge plus élevée de 2,8 GHz pour le Kryo 475 que pour le Snapdragon 765G, ce qui représente une augmentation de 15 % des performances du CPU.

Le Snapdragon 768G prend également en charge les écrans à 120 Hz. Le processeur peut prendre en charge les écrans d’une résolution Quad HD+ à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz et les écrans d’une résolution full HD+ à 120 Hz. En revanche, le Snapdragon 765G ne prend en charge que les écrans à 60 Hz avec une résolution Quad HD+. En dehors de cela, les deux puces prennent en charge les technologies HDR10 et HDR10+, ainsi qu’une profondeur de couleur de 10 bits.

Évidemment de la 5G

Comme vous pouvez vous y attendre, le processeur Snapdragon 786G 5G est également équipé d’un modem 5G intégré, comme les Snapdragon 765 et 765G lancés l’année dernière. Qualcomm utilise ici le même modem X52 5G, et le processeur prend en charge les réseaux mmWave et sub-6 GHz. Il sera également compatible avec les réseaux 5G autonomes et non autonomes.

Le développement de ses puces de milieu de gamme de la série 7 est une stratégie importante pour Qualcomm. Ces derniers mois, la société a été critiquée pour sa volonté de faire de la 5G la norme, ce qui a poussé certains fabricants à utiliser des puces onéreuses que leur public n’utilise peut-être pas pleinement, mais dont ils estiment avoir besoin en raison de la difficulté de vendre des appareils de milieu de gamme sur certains marchés.