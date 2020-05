Google Duo pourrait prendre en charge 32 personnes lors d’un appel de groupe

Ce n’est pas parce que la myriade et la confusion des services de messagerie de Google ont désormais une seule équipe et un seul responsable à signaler que la myriade et la confusion des services de messagerie sont sur le point de s’unifier. Du moins, pas immédiatement et certainement pas dans un avenir proche.

Dans la tradition de fournir aux utilisateurs davantage de choix qu’ils ne peuvent en avoir besoin, Google travaille maintenant à étendre les appels de groupe de Duo pour accueillir 32 personnes, concurrençant pratiquement Zoom ainsi que son propre service Google Meet.

D’accord, Duo et Meet servent techniquement des objectifs différents et s’adressent à des publics différents, mais, soyons réalistes, la solution la plus simple est souvent la meilleure. Google a récemment supprimé une exigence majeure pour que les gens utilisent son service Meet, plus orienté vers le business, en le rendant gratuit pour tous. Mais lorsqu’il s’agit de simplicité, Duo est celui qui a été conçu exactement dans cette optique.

Conçu pour être le pendant de FaceTime d’Apple, tout aussi facile à utiliser, Google a étendu la limite d’adhésion au groupe de 8 à 12 membres il y a à peine deux mois. Elle a promis de l’étendre encore plus, mais n’a jamais vraiment donné de chiffre précis. Elle a maintenant confirmé à Android Police que le chiffre magique est 32. À titre de comparaison, Meet peut accueillir jusqu’à 250 participants à la fois.

Google a intensifié ses efforts pour adapter son service de messagerie à la situation actuelle de distanciation sociale. Alors que Meet est davantage axé sur les réunions de bureau et d’équipe, Duo s’adresse aux familles et aux amis avec des caractéristiques plus personnelles et plus intimes comme le nouveau mode familial, les gribouillages et les masques.

La course à la fonctionnalité

Il a été intéressant de voir des entreprises technologiques se démener pour que leur application d’appel vidéo soit mise à niveau le plus rapidement possible, car de plus en plus d’entre nous sont coincés chez eux en raison des effets continus de l’épidémie de coronavirus COVID-19.

Que les utilisateurs utilisent Duo ou Meet, c’est Google qui l’emporte en fin de compte. Et plus les gens affluent vers ces services auxquels ils ont peut-être déjà accès depuis leur compte Gmail, moins ils auront recours à des services comme Zoom, Teams ou même Skype.