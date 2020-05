Google lance Read Along pour améliorer les capacités de lecture des enfants

Google a annoncé jeudi dernier que son application d’apprentissage gratuite pour les enfants est désormais disponible dans plus de 180 pays et en neuf langues, dont l’anglais, l’espagnol, le portugais et l’hindi — elle n’est pas encore disponible en Français. Appelée Read Along, l’application de Google utilise la technologie de reconnaissance vocale de Google pour aider à développer les compétences en lecture des élèves du primaire, et à rester engagés sur le plan pédagogique dans les fermetures des écoles dues au coronavirus.

L’application aidera les enfants à apprendre à lire en leur donnant un retour d’information verbal et visuel lorsqu’ils lisent des histoires à voix haute, a déclaré la société dans un article de son blog. Pour ce faire, l’application est fournie avec un assistant de lecture intégré appelé Diya.

Lorsque les enfants lisent à voix haute, Diya utilise la technologie de reconnaissance vocale de Google pour détecter si un enfant a du mal ou réussit à lire le passage. « Elle leur donne un feedback positif et renforçant en cours de route, tout comme le ferait un parent ou un enseignant. Les enfants peuvent également taper sur Diya à tout moment pour obtenir de l’aide pour prononcer un mot ou une phrase », a déclaré l’entreprise.

Read Along s’accompagne d’une collection d’histoires diverses provenant du monde entier, chacune étant entrelacée avec divers jeux éducatifs qui récompenseront les enfants avec des étoiles et des badges pour les motiver à continuer à lire. Les parents pourront créer des profils pour plusieurs lecteurs en fonction de leur âge, et l’application elle-même personnalisera également l’expérience en recommandant le bon niveau de difficulté des histoires et des jeux en fonction de leur niveau de compétence.

Au lancement, Read Along propose environ 500 histoires et le catalogue est continuellement élargi avec de nouveaux livres.

Respectueuse de la vie privée

Google indique également que l’application a été conçue en tenant compte de la sécurité et de la vie privée des enfants, et qu’elle ne comporte ni publicité ni achat. Après le téléchargement initial de l’application et des histoires, Read Along fonctionne hors ligne sans aucune connexion Internet, mais les parents peuvent se connecter à Internet pour télécharger des histoires supplémentaires de temps en temps, s’ils le souhaitent. Dans le cadre de l’accent mis sur la protection de la vie privée, l’application ne nécessite pas de connexion et même les données vocales sont analysées localement sans être envoyées aux serveurs de Google.