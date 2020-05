Le lancement de la carte de débit Samsung Pay confirmé dans le courant de l’année

Samsung a introduit son système de paiement mobile sécurisé et facile à utiliser, Samsung Pay, dès 2015 pour effectuer des paiements avec un smartphone de la marque. En fin de semaine dernière, pour célébrer le cinquième anniversaire de Samsung Pay, la société lancera cet été une carte de débit physique afin d’étendre encore son propre service de paiement.

Cette annonce est tirée d’un article de Sang Ahn, vice-président et directeur général de Samsung Pay pour l’Amérique du Nord. Selon cet article, la société travaille depuis 5 ans à apporter de « nouvelles expériences » à la plateforme de paiement mobile Samsung Pay. L’équipe de Samsung Pay a collaboré avec plusieurs grands innovateurs financiers pour réaliser cet exploit.

Aujourd’hui, la société prévoit de lancer une carte de débit « innovante » en collaboration avec le fournisseur de services financiers SoFi. Il s’agira d’une carte physique soutenue par un compte de gestion de trésorerie.

En dehors des informations ci-dessus, l’article de blog ne détaille pas les autres caractéristiques qui pourraient être fournies avec la carte de débit Samsung Pay. Ahn a écrit qu’ils « partageront plus de détails dans les semaines à venir ». Nous n’avons donc pas d’autre choix que d’attendre les prochaines semaines pour savoir quels avantages la carte Samsung apportera aux clients.

L’entreprise explique que l’adoption de Samsung Pay a considérablement augmenté, et en particulier son programme de récompenses a connu un grand succès. « Samsung Pay a été la première plateforme de paiement mobile à lancer un programme de récompenses, permettant aux utilisateurs de gagner des points Samsung Rewards à chaque transaction, en plus des points qu’ils gagnent avec leurs cartes bancaires sous-jacentes ; la première plateforme de paiement mobile à avoir lancé un service de Cashback pour les achats en ligne (Samsung Pay Cashback) ; et nous avons forgé des partenariats avec les principales institutions financières pour garantir que Samsung Pay est accepté pratiquement partout », explique la société.

Une grosse concurrence

Et si Samsung affirme avoir été la première à lancer un programme de récompenses, elle n’est pas la première à proposer une carte de paiement liée au service de paiement mobile. Nous avons vu Apple mettre au point la Apple Card en collaboration avec Goldman Sachs et nous avons récemment entendu des rumeurs sur le fait que Google fabriquerait sa propre carte de débit. L’annonce d’une nouvelle carte de débit physique est donc attendue de la part de Samsung, car nous savons que les entreprises technologiques concentrent désormais leurs ressources sur les services financiers.

La société sud-coréenne explique que son objectif est de « développer notre service, qui n’est plus seulement un moyen gratifiant de faire des achats et de payer, mais aussi un moyen gratifiant de gérer son argent ». Samsung affirme qu’elle a beaucoup plus à partager à cet égard, alors attendez-vous à recevoir plus d’informations dans le courant de l’année.