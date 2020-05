Le Surface Duo est toujours en bonne voie pour un lancement en 2020

Fans des appareils à double écran, patience. Microsoft n’a pas encore abandonné ses nobles rêves. Microsoft a récemment confirmé qu’elle repoussait à 2021 le lancement de son alléchant dispositif à double écran, Surface Neo, fonctionnant sous Windows 10X, ainsi que la multitude d’appareils à double écran basé sur ce dernier. Mais en ce qui concerne l’autre ambitieux modèle à double écran que la société a annoncé l’année dernière, rien ne semble avoir changé.

AndroidAuthority rapporte, par le biais de sources non divulguées, que Microsoft veut toujours lancer le smartphone Surface Duo Android cette année, bien que les détails du calendrier n’aient pas été décidés jusqu’à présent. La raison est aussi simple que ça : l’objectif de lancement initial de Microsoft a été affecté par la crise sanitaire actuelle. La société repense donc actuellement son calendrier pour s’assurer qu’elle mettra l’appareil sur le marché au bon moment.

Bien sûr, la date est presque impossible à prévoir pour le moment, mais comme la conférence réservée aux développeurs, la Build 2020, aura lieu plus tard cette année, je ne serais pas vraiment surpris si Microsoft y partageait plus d’informations sur ses projets concernant le Surface Duo. La question de savoir s’il aura encore le même impact sur le marché est maintenant encore plus importante qu’auparavant et dépendra surtout de l’intérêt que Microsoft a reçu de la part des développeurs d’applications Android.

Cependant, une chose est sûre : le Surface Duo est un produit essentiel dans la stratégie matérielle de Microsoft et le mettre sur le marché au bon moment est essentiel pour l’entreprise. À l’origine, le Surface Duo était prévu pour les fêtes de fin d’année, mais certains initiés ont rapporté qu’il pourrait être mis en vente encore plus tôt.

La bonne nouvelle à ce jour est que le dispositif n’est pas retardé, car le repousser pourrait signifier que Microsoft pourrait être en retard sur le marché des smartphones à double écran dont elle veut si ardemment faire partie.

Un réel impact ?

Le Surface Duo était censé être livré avec Android 9 fonctionnant avec un processeur Snapdragon 855, mais de nouvelles spécifications ne devraient pas être une surprise étant donné la date de lancement. Une chose qui va très probablement changer est le système d’exploitation, car il y a de fortes chances que Microsoft installe Android A10 ou même Android 11 sur le Surface Duo (si ce dernier est mis en service à temps pour le lancement du Duo).

Le Surface Duo fera certainement encore sensation sur le marché des smartphones, qui a peut-être soif de nouveauté ces jours-ci. Cependant, il pourrait être plus difficile de savoir s’il obtiendra réellement les chiffres de vente que Microsoft espère pendant cette période.