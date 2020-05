Android 11 Developer Preview 4 est disponible, la bêta sera disponible le 3 juin

Google a repoussé d’un mois environ son calendrier de sortie de Android 11, ce qui signifie que la première version bêta sera disponible le 3 juin et non ce mois-ci, comme elle l’avait prévu. La société a prévu un événement en ligne pour le lancement de Android 11 : The Beta Launch Show ce jour-là, car la conférence des développeurs I/O 2020 a été annulée en raison de la pandémie liée au COVID-19. Une deuxième version bêta est prévue pour juillet, et une troisième version bêta ou Release Candidate devrait être publiée en août.

« Lorsque nous avons commencé à planifier Android 11, nous ne nous attendions pas à ce que des changements de ce type nous concernent tous, dans presque toutes les régions du monde », écrit l’équipe Android de Google. « Ces changements nous ont mis au défi de rester flexibles et de trouver de nouvelles façons de travailler ensemble, en particulier avec notre communauté de développeurs. Pour nous aider à relever ces défis, nous annonçons une mise à jour de notre calendrier de sortie ».

Google note qu’elle veut répondre aux besoins de l’écosystème Android, qui a évidemment commencé à travailler sur les premiers tests des applications pour Android 11 sur la base des conseils de l’entreprise, avec l’environnement actuel pendant la pandémie de coronavirus et les autres priorités qui en découlent. Retarder la sortie d’un mois semble être une approche raisonnable dans ce contexte.

La mise à jour de Android 11 est censée inclure des modifications et des mises à jour importantes sur la connectivité, les contrôles, la sûreté, la sécurité, la productivité et l’accessibilité pour les appareils mobiles.

Parmi les intervenants de l’événement diffusé, citons Dave Burke, vice-président de l’ingénierie de Google, et Stéphanie Cuthbertson, directrice principale de la gestion des produits Google.

Une nouvelle Developer Preview

Pour l’instant, la société a publié une version 4, non programmée, de Android 11 Developer Preview, qui peut être téléchargée à partir du Pixel 2. Google affirme que son calendrier de sortie révisé est conçu pour « répondre aux besoins de l’écosystème tout en tenant compte des impacts sur nos développeurs et partenaires » qui pourraient être confrontés à divers défis liés à la pandémie mondiale.

Notez que la Developer Preview de Android 11 n’est toujours pas recommandée pour une utilisation quotidienne. Google note qu’il peut y avoir des problèmes de stabilité, de performance et d’autonomie de la batterie. Certaines applications peuvent ne pas fonctionner correctement. Et si vous installez Android 11 Developer Preview 4 et que vous revenez ensuite à votre système d’exploitation Android 10, vous ne pourrez pas configurer la reconnaissance faciale.