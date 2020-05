Twitter va mettre en garde les utilisateurs contre la publication de tweets offensants

Dans le cadre de ses efforts continus pour ramener la civilité dans les discussions en ligne, Twitter a commencé à tester un nouvel outil de modération qui avertira les utilisateurs avant qu’ils ne publient des réponses contenant un langage que l’entreprise juge « préjudiciable ».

La plateforme de micro-blogging décrit cette fonctionnalité comme une « expérience limitée » disponible pour certains utilisateurs sur iOS, mais on peut s’attendre à ce qu’elle soit déployée plus largement et sur davantage de plateformes dans les jours à venir.

L’entreprise a annoncé la nouvelle fonctionnalité depuis un tweet ce mardi, dans lequel elle déclare : « Quand les choses s’enveniment, vous pouvez dire des choses que vous ne pensez pas. Pour vous permettre de repenser une réponse, nous menons une expérience limitée sur iOS avec un prompt qui vous donne la possibilité de revoir votre réponse avant qu’elle ne soit publiée si elle utilise un langage qui pourrait être nuisible ».

