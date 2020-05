Sonos annonce la Arc, sa première barre de son Dolby Atmos, et Sonos S2

Découvrez la Sonos Arc, la nouvelle barre de son de la société et la première à proposer un son Dolby Atmos. Remplaçant la Playbar de Sonos, la Arc regroupe 11 haut-parleurs dans son long châssis minimaliste, ainsi que 4 microphones pour fonctionner comme une enceinte connectée avec Google Assistant ou Amazon Alexa. La Arc est également l’une des premières enceintes de Sonos à faire fonctionner la nouvelle application S2, la nouvelle génération de système d’exploitation qui promet beaucoup.

D’une longueur de 114,1 cm, mais d’un profil de seulement 8,7 x 11,57 cm, la Arc peut être placée sur une table ou une console devant le téléviseur, ou montée sur un support mural discret si vous préférez. Elle ajustera automatiquement son égalisation en fonction de la façon dont elle est positionnée, à l’aide d’un capteur magnétique, pour éviter toute résonance indésirable des basses. Le nom est une référence à la forme, une courbe lisse de 270 degrés en plastique blanc mat ou noir.

Derrière cette grille — avec des centaines de trous soigneusement percés — se trouvent 8 woofers elliptiques et 3 tweeters à dôme de soie. Chacun d’entre eux est équipé d’un amplificateur numérique de classe D. Deux des haut-parleurs sont orientés vers le haut, afin de faire rebondir le son au plafond pour un son 3D lorsque vous utilisez une source Dolby Atmos.

Comme les autres enceintes Sonos, si vous en avez plus d’une dans la pièce, elles peuvent être reliées ensemble. Connectez un Sub Sonos, par exemple — y compris le Sub de 3e génération annoncée aujourd’hui — et non seulement vous obtiendrez plus de basses, mais la Arc réajustera automatiquement ses propres haut-parleurs pour mieux remplir les gammes hautes et moyennes.

Vous pouvez également ajouter deux enceintes sans fil — comme une paire de Sonos One SL — pour les canaux arrière dans une installation de son surround. La nouvelle technologie Trueplay, une version améliorée de la technologie de réglage de Sonos, peut maintenant configurer le profil sonore horizontal et vertical de la Arc pour un son immersif.

Connectivité à un seul câble

Comme l’ancienne Playbar, la Arc a une entrée numérique optique, mais Sonos préfère que vous ne l’utilisiez pas. Plus flexible, on retrouve le HDMI eARC ou ARC qui, comme nous l’avons vu avec la Sonos Beam, permet à la télécommande du téléviseur de régler le volume de l’enceinte entre autres choses. Un récepteur IR permet à la Arc de répondre également à la télécommande de votre téléviseur.

Quant à la fonctionnalité « intelligente », les 4 microphones fonctionnent comme un réseau à champ lointain. Cela inclut l’annulation de l’écho et la formation de faisceau, pour mieux isoler les instructions ou les questions de la personne qui parle dans la pièce. Tout comme avec la Beam, vous pourrez choisir entre Alexa d’Amazon ou Google Assistant — mais pas les deux en même temps — avec la LED d’état de la barre de son qui adapte automatiquement sa luminosité à la lumière ambiante pour ne pas être distrayante.

Il existe également des commandes tactiles capacitives. Il s’agit notamment d’appuyer sur le bouton pour mettre en lecture ou faire une pause, régler le volume ou couper le microphone, et de glisser pour avancer ou reculer dans les pistes.

La Sonos Arc est disponible en précommande dès aujourd’hui, au prix de 899 euros. Elle est disponible en noir mat et en blanc mat, et Sonos indique qu’elle sera expédiée à partir du 10 juin.

Dites bonjour à Sonos S2

Comme Sonos l’avait prévenu plus tôt dans l’année, tous ses nouveaux produits fonctionneront désormais avec S2, sa nouvelle application. Cela marque une rupture avec les plus anciennes enceintes de la gamme, mais cela va à l’encontre de la promesse de nouvelles fonctionnalités logicielles, ainsi que de la prise en charge de formats audio à plus haute résolution. C’est ce dernier qui a ouvert la voie à cette nouvelle prise en charge du Dolby Atmos.

Sonos S2 pourra être installée sur les enceintes Sonos existantes à partir du 8 juin, indique la société. En même temps, une nouvelle application sera disponible sur l’App Store et le Google Play Store ; l’application existante sera renommée et vous pourrez continuer à l’utiliser si vous le souhaitez. Si vous choisissez de passer à la nouvelle application — et vous devrez le faire si vous voulez utiliser la Arc — tous les favoris, services et paramètres actuels seront également déplacés.

Sonos Sub (Gen 3)

En plus de la Arc, il y a aussi une version mise à niveau du Sonos Sub. Maintenant dans sa troisième génération, il a toujours la même apparence que par le passé, mais il reçoit une mise à niveau matérielle à l’intérieur, de sorte qu’il peut être préchargé avec Sonos S2. Cela inclut un processeur plus puissant, plus de mémoire et une nouvelle radio sans fil.

Ce qui n’a pas changé, c’est le matériel sonore. Cela signifie qu’il y a deux haut-parleurs à annulation de force au centre du subwoofer. Le Sub (Gen 3) peut être appairé à une autre enceinte Sonos pour obtenir plus de basses, aussi bien en home cinéma que pour la musique.

Le Sonos Sub 2 est proposé en noir et en blanc au prix de 799 euros. Le Sonos Sub est disponible en précommande dès aujourd’hui, et vendu à partir du 10 juin dans le monde entier.