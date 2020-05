Disney+ compte désormais 54,5 millions d’abonnés dans le monde

Comme le rapporte CNBC, lors de la publication de ses résultats trimestriels ce mardi, Disney a annoncé que son tout nouveau service de streaming, Disney+, comptait 54,5 millions d’abonnés au 4 mai, soit 21 millions de plus que les 33,5 millions annoncés le 28 mars. La société comptait 26,5 millions d’abonnés à la fin du mois de décembre et a atteint les 50 millions d’abonnés le 8 avril dernier. En fait, l’entreprise a connu une croissance sur toutes ses plateformes de streaming au cours du trimestre qui s’est terminé le 31 mars, Hulu et ESPN+ ayant également enregistré des ajouts importants à leur nombre d’abonnés.

Quant à Disney+, le nombre total d’abonnés est nettement supérieur aux projections internes de l’entreprise, qui estimait qu’elle compterait entre 60 et 90 millions d’abonnés dans le monde d’ici fin 2024. Au vu de l’évolution de la situation, le service est certainement prêt à atteindre la partie basse de cet objectif avant la fin de l’année, et peut-être même avant la fin de ce trimestre.

Lancé en grande pompe en décembre dernier, Disney+ aurait enregistré 10 millions d’abonnés rien qu’au cours des premières vingt-quatre heures. Depuis lors, le service n’a cessé de se développer, devenant l’une des plateformes de streaming à la croissance la plus rapide au monde.

La croissance significative de Disney+ au début de cette année est venue des lancements du service en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche, en Suisse et en Inde, mais le service a également connu un coup de pouce, tout le monde étant confiné.

En effet, il convient de noter que le succès de Disney+ n’est pas un cas isolé, car la plupart des services de streaming ont connu une hausse significative au cours des deux derniers mois, la pandémie liée au coronavirus COVID-19 ayant eu pour conséquence de confiner les gens chez eux.

Petit coup de pouce lié au confinement

Netflix a également ajouté 15,77 millions d’abonnés à son compteur au cours du dernier trimestre, portant sa base globale d’abonnés à 182,9 millions dans le monde. L’entreprise a toutefois mis en garde contre une possible baisse de l’audience une fois les mesures de confinement levées à l’avenir. Apple n’a pas fourni de chiffres d’abonnés pour son service Apple TV+, il n’y a donc pas de comparaison directe à faire avec Disney+ ou Netflix. En outre, Apple offre une année de service gratuit à tous ceux qui achètent un nouvel appareil Apple, il faudra donc un certain temps avant qu’Apple ait un grand nombre d’abonnés payants.

Quoi qu’il en soit, Disney+ a un avantage majeur par rapport aux autres offres, car il a un catalogue de contenu établi ainsi que de nombreuses franchises populaires Star Wars et Marvel à offrir. « The Mandalorian », la série TV phare avec laquelle Disney+ a été créée, a reçu plus d’attention que n’importe laquelle des séries TV d’autres acteurs du marché.

Bien que la croissance de Disney+ soit solide, Disney a perdu environ 1 milliard de dollars de revenus d’exploitation au cours du trimestre de mars en raison de la fermeture de ses parcs dans le monde entier.