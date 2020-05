Twitter déploie un nouveau design pour les fils de conversation

Twitter vient d’annoncer qu’elle déploie un nouveau design pour les fils de conversation sur la plateforme, basé sur les tests effectués dans l’application « twttr ». Selon Twitter, le nouveau design permet aux utilisateurs de comprendre plus facilement à qui ils répondent et le déroulement général de la conversation.

La société a testé le nouveau design de son prototype d’application appelé « twttr » pendant plus d’un an. Elle a également testé deux autres itérations de conception pour les fils de conversation dans l’application de test, dont une où les réponses étaient affichées à l’intérieur de ce qui ressemblait à des bulles de discussion. Il va sans dire que je suis heureux que ce design particulier n’ait pas été choisi.

Cependant, le design qui est resté le plus longtemps, est celui qui fait maintenant ses débuts publics sur Twitter.com et l’application iOS de Twitter. Le design déployé sur la plateforme utilise des lignes de dérivation qui relient les parties de la conversation entre elles, donnant ainsi des repères visuels pour suivre le déroulement naturel d’une conversation tout en restant discrètes et à l’écart.

En effet, les lignes sont plus subtiles que les bulles de discussion, apparaissant comme un gris plus clair lorsque le thème blanc par défaut de Twitter est appliqué. Le nouveau design dissimule également des réponses supplémentaires sous un bouton « Afficher les réponses » pour donner à l’ensemble un aspect beaucoup plus net.

L’expérience globale est quelque chose qui ressemble plus à un site de forum de discussion, comme Reddit. Consultez le tweet ci-dessous pour voir le nouveau design en action.

Your conversations are the 💙 of Twitter, so we’re testing ways to make them easier to read and follow.

Some of you on iOS and web will see a new layout for replies with lines and indentations that make it clearer who is talking to whom and to fit more of the convo in one view. pic.twitter.com/sB2y09fG9t

—Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020