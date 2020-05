Des vidéos montrent le premier smartphone de gaming Legion de Lenovo

Le premier smartphone de gaming de Lenovo, le Lenovo Legion, a fait l’objet d’une fuite dans une série de vidéos promotionnelles montrant l’appareil. Une source anonyme « de confiance » a fourni les vidéos, en plus de quelques nouvelles spécifications, à XDA Developers. Il n’y a aucune garantie que ces vidéos reflètent la conception finale du produit, mais elles offrent un aperçu intéressant de certaines fonctionnalités que nous pourrions avoir à attendre du futur smartphone de gaming.

Il semblerait que Lenovo ait combiné ses départements de design de PC de gaming et de smartphones pour créer un appareil qui est un pas en avant par rapport à ce qui était proposé auparavant. Là où les smartphones de la marque Lenovo n’ont pas réussi attirer les consommateurs au fil des ans, cela pourrait être différent avec ce Legion Phone.

Pour XDA Developers, les vidéos indiquent que le smartphone sera doté d’une charge rapide filaire de 90 W (un slogan revendique « 30 minutes à 100 % ») grâce à une batterie bi-cellulaire d’une capacité de 5 000 mAh. On peut également observer un port USB-C, un plateau pour carte SIM et un port de données (mais pas de prise casque) sur la tranche inférieure, un port USB-C supplémentaire sur le côté, des haut-parleurs dans les bords supérieur et inférieur de l’écran, et un trou pour le microphone en haut.

Avec deux ports USB-C, cet appareil n’aurait pas besoin d’une prise casque traditionnelle — vous pouvez simplement brancher votre chargeur dans un port USB-C, et une nouvelle paire de casques USB-C dans l’autre !

L’arrière de l’appareil présente un design symétrique en forme de Y, analogue à ceux que l’on trouve sur certains autres produits Legion. Les deux caméras semblent être situées au centre de la coque arrière, plutôt que sur le dessus où l’on s’attendrait à les voir. C’est peut-être un emplacement plus utile pour les joueurs mobiles qui peuvent fréquemment tenir le smartphone à l’horizontale.

Les vidéos indiquent également qu’il n’y a pas d’encoche ou de trou dans l’écran pour loger la caméra frontale. Au lieu de cela, elle semble sortir du côté — une autre décision qui semble optimisée pour l’orientation en mode paysage.

Du lourd sous le capot

La source de XDA Developers a également révélé quelques caractéristiques : il est censé être alimenté par le processeur le plus puissant de Qualcomm, le Snapdragon 865, avec un stockage interne UFS 3.0 et une mémoire vive (RAM) LPDDR5. L’écran aurait une résolution de 2 340 x 1 080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le bloc de caméra à l’arrière comprend une caméra de 64 mégapixels et une caméra grand-angle de 16 mégapixels. La caméra en façade serait un capteur de 20 mégapixels.

Des rumeurs sur le smartphone de gaming Legion tournent depuis quelques mois. Nombre d’entre elles concordent avec les détails de ces vidéos. Lenovo a révélé le mois dernier sur une affiche la charge rapide de 90 W, et a également teasé l’écran sans encoche, le Snapdragon 865, et les doubles ports USB-C dans les rendus précédents.

Les fuites ne donnent aucune indication sur le prix ou la date de sortie, donc nous devrons peut-être attendre un peu pour voir ce smartphone par nous-mêmes.